Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) vừa cập nhật tình hình kinh doanh 3 tháng đầu năm 2023. Công ty ghi nhận doanh thu giảm 26% so với cùng kỳ năm trước và không công bố lợi nhuận kể từ đầu năm 2023 cho tới nay

Theo cập nhật tình hình kinh doanh 3 tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) tiếp tục không công bố lợi nhuận. Công ty ước tính doanh thu đạt 26.990 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ và chỉ đạt 20% so với kế hoạch (kế hoạch doanh thu 135.000 tỷ đồng).

Về cơ cấu doanh thu, tổng doanh thu lũy kế 2 chuỗi TGDĐ và ĐMX giảm 34% từ nền cơ sở rất cao của quý I/2022. Doanh thu của hầu hết sản phẩm điện thoại và điện máy giảm từ 25% đến 35% so với cùng kỳ, ngoại trừ máy tính bảng, máy tính xách tay giảm mạnh khoảng 40-50%. Các sản phẩm ICT chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số từ kinh doanh online của TGDĐ và ĐMX. Do đó, doanh thu online cũng sụt giảm 40% so với cùng kỳ.

Doanh thu và cơ cấu doanh thu 3 tháng đầu năm

Thế giới di động cho biết, tháng 4 bắt đầu vào mùa nắng nóng là đợt bán hàng cao điểm đối với sản phẩm điện lạnh, dự kiến doanh số máy lạnh trong tháng 4 năm nay có thể tăng khoảng 20-30% so với cùng kỳ.

Và, với kết quả từ 5 shop điện máy EraBlue đầu tiên (4,5-5 tỷ đồng/cửa hàng/tháng duy trì ổn định từ tháng 12/2022 đến nay), trong tháng 4, ban lãnh đạo MWG đã có chuyến làm việc thực địa cùng đối tác liên doanh và gặp gỡ 62 nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông và điện tử tiêu dùng tại Indonesia. Hiện, EraBlue đang từng bước hoàn thiện mô hình kinh doanh và sẽ bắt đầu mở rộng một cách thận trọng từ nửa cuối 2023.

Nói riêng về chuỗi Bách Hoá Xanh, doanh thu 3 tháng đầu năm tăng 5% mặc dù chuỗi đã giảm 20% số điểm bán so với quý I/2022. Trong đó, riêng kênh online tăng trưởng 19%. Công ty cho biết doanh thu bình quân 3 tháng đạt hơn 1,3 tỷ đồng/cửa hàng và dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện trong tháng 4.

Xét về số cửa hàng, tính từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 3/2023, chuỗi Thế giới Di động giảm 1 cửa hàng và chuỗi Bách hóa Xanh giảm 19 cửa hàng. Trong khi đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, nói về vấn đề mở rộng, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh, Bách hoá Xanh sẽ mở mới. Tuy nhiên, với số liệu nêu trên thì chuỗi Bách hóa Xanh đang tiếp tục thu hẹp điểm bán hàng.