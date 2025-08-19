Gói thầu thi công xây dựng đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát tìm được nhà thầu

Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư gói thầu Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị Dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (sân bay Phù Cát).

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Gói thầu CHK Phù Cát gồm Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (liên danh chính), Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO.

Hãng hàng không Vietnam Airlines.

Liên danh tham gia gói thầu với giá trúng thầu là 2.036.440.225.000 đồng (giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu là 744,247 triệu đồng); thời gian giao hàng (thực hiện) là 12 tháng.

Theo Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (bên mời thầu và chủ đầu tư), gói thầu nêu trên có giá gói thầu là 2.037.184.473.000 đồng, giá dự toán là 2.047.548.131.000 đồng. Giá trị đảm bảo dự thầu là 31 tỷ đồng.

Phương thức lựa chọn nhà thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hình thức đấu thầu rộng rãi. Kết quả có 1 nhà thầu tham dự (mở thầu vào ngày 14/8/2025).

Trước đó, ngày 14/7/2025, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai có thông báo Dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát với thời gian thực hiện dự án trong vòng 4 năm, tổng mức đầu tư hơn 3.245,089 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai.