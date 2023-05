Gốm Mỹ Xuân (GMX) chốt ngày chi cổ tức đợt 2/2022, tỷ lệ 10%

Với hơn 9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GMX sẽ phải chi hơn 9 tỷ đồng để chi trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Công ty cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (HNX: GMX) vừa thông báo về ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022. Theo đó, công ty sẽ thực hiện chi cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 31/05/2023.

Ngày thanh toán dự kiến 15/06. Với hơn 9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GMX sẽ phải chi hơn 9 tỷ đồng để chi trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Công ty thông qua việc chia cổ tức tỷ lệ 20%. Trước đó, Công ty đã tạm từng cổ tức tỷ lệ 10% vào tháng 12/2022.

Trong quý I/2023, GMX ghi nhận doanh thu đạt 44,6 tỷ đồng, giảm 20%; lợi nhuận sau thuế đạt 4,4 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng tài sản tính tới cuối tháng 3 ghi nhận 169,4 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Nợ phải trả giảm 30,5% so với đầu năm; vay nợ ngắn hạn tăng tới 6,5 lần lên 8,6 tỷ đồng.

Năm 2023, Gốm Mỹ Xuân đặt mục với tổng doanh thu đạt 249,4 tỷ đồng, giảm 13% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận sau thuế dự kiến gần 29 tỷ đồng, giảm 33% so với thực hiện năm 2022. Cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 18%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/5, GMX tăng 1,4% lên 21.800 đồng/cp.