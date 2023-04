Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh sách 7 dự án bất động sản đủ điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Tính đến ngày 13/4/2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 7 dự án bất động sản đủ điều kiện được phép kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai theo Luật Kinh doanh bất động sản. Các dự án bất động sản này nằm ở các quận: Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Đống Đa và huyện Thường Tín. Trong số 7 dự án, có 1 dự án là nhà ở xã hội.

Theo đó, tại quận Nam Từ Liêm có 2 dự án bất động sản gồm: nhà ở xã hội tại ô đất HH-02A thuộc quỹ đất 20% của Dự án đầu tư xây dựng nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu, do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4 và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS làm chủ đầu tư (hay còn được gọi là dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn); tòa chung cư U38.1 thuộc lô đất F3-CH02 của dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park, do Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản S-Vin Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tại quận Thanh Xuân, có 2 dự án bất động sản là Tổ hợp công trình hỗn hợp Pandora ở Triều Khúc do Công ty TNHH Liên doanh ô tô Hòa Bình làm chủ đầu tư và dự án khu nhà ở hỗn hợp 107 Nguyễn Tuân Viha Complex ở phố Nguyễn Tuân, do liên danh Công ty cổ phần In và thương mại Thống Nhất và Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ làm chủ đầu tư.

Dự án khu nhà ở hỗn hợp 107 Nguyễn Tuân Viha Complex

Tại quận Long Biên có dự án nhà ở cao tầng để bán tại ô đất CT7 phường Phúc Đồng, quận Long Biên ở phường Phúc Đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long Biên làm chủ đầu tư.

Tại quận Đống Đa có dự án tổ hợp nhà ở và văn phòng (Miracle Tower) do Công ty cổ phần In 15 làm chủ đầu tư.

Cuối cùng, tại huyện Thường Tín có dự án nhà ở thấp tầng để bán đối với các ô đất OM.20, OM.24, OM.25, OM.26, OM.27, OM.28 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất cả lô tại khu đất ký hiệu L.27 (đô thị số 1), do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Kim Cương làm chủ đầu tư.

Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, chỉ tiêu phát triển nhà ở của Hà Nội năm 2023 là tổng số nhà ở hoàn thành theo dự án trong năm đạt: 21.100 căn; tổng diện tích nhà ở hoàn thành theo dự án trong năm: 4.110.000m2; tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành: 400 căn, 28.000m2; diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 28m2 sàn/người.

Liên quan đến quy định "bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai", ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề nghị xem xét bỏ quy định này vì có một số bất cập, hạn chế.

Thứ nhất, quy định này làm tăng giá thành, làm tăng giá bán nhà ở mà người mua nhà phải gánh chịu "phí bảo lãnh ngân hàng".

Thứ hai, chỉ làm lợi cho ngân hàng thương mại vì "bảo lãnh" cũng chính là ngân hàng đã cho chủ đầu tư vay tín dụng để đầu tư xây dựng, phát triển dự án đó và đã nhận thế chấp chính dự án đó để bảo đảm khoản vay.

Thứ ba, quy định này gây khó cho cả ngân hàng thương mại và chủ đầu tư vì vừa làm giảm năng lực cho vay tín dụng của ngân hàng thương mại và vừa làm tăng khối tài sản bảo đảm của doanh nghiệp nên không được khai thác sử dụng hiệu quả khối tài sản bảo đảm này.

Cuối cùng, quy định này chưa phải là giải pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người mua nhà.