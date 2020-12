Hà Nội: Đảm bảo hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán phục vụ nhân dân

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung, giá cả thiết yếu phục vụ Tết, nhất là tình hình bệnh dịch tả lợn châ

UBND TP Hà Nội chỉ đạo đảm bảo hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán phục vụ nhân dân. Ảnh minh họa.

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân Thủ đô, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, đồng thời, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 trong dịp Tết, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn về bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa dịp cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.



Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung, giá cả thiết yếu phục vụ Tết, nhất là tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi và nguồn cung mặt hàng thịt lợn để kịp thời đề xuất các phương án bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường phục vụ nhân dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2021. Bám sát tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn và thành phố, cập nhật kịp thời và tổ chức hiệu quả phương án bảo đảm cung cầu hàng hoá ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cùng với đó, tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, cung ứng đầy đủ hàng hóa cho thị trường và ổn định giá bán, không để xảy ra hiện tượng lợi dụng sự biến động của thị trường, tình hình thiên tai, dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp Sở Công Thương bố trí địa điểm cho doanh nghiệp mở rộng mạng lưới bán hàng, điểm kinh doanh, địa điểm bố trí tổ chức các hội chợ, chợ hoa, điểm bán hàng phục vụ Tết, phục vụ đời sống nhân dân.

Phối hợp với Công an thành phố kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các kho hàng, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng trên địa bàn. Kiên quyết giải tỏa các chợ cóc, các tụ điểm kinh doanh và điểm trông giữ xe không phép, trái phép, vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn. Thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh lực lượng thanh tra chuyên ngành, tập trung thanh tra vào lĩnh vực an toàn thực phẩm trong dịp Tết.