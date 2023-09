Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, từ đầu năm đến nay, công tác đấu giá đất tại các địa phương gặp khó khăn, thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất đạt thấp so với kế hoạch. Nguyên nhân được xác định chủ yếu do thị trường bất động sản trầm lắng. Đặc biệt, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao và do giá khởi điểm cao hơn so với thị trường nên các nhà đầu tư không tham gia đấu giá. Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng chậm hoặc còn vướng mắc thủ tục về quy hoạch, đất đai... cũng khiến công tác đấu giá đất gặp khó khăn.



Tính đến tháng 7/2023, toàn thành phố mới tổ chức được 65 phiên đấu giá đất, trong đó có 37 phiên đấu giá thành công và 28 phiên đấu giá không thành. Kết quả thu tiền đấu giá đất được 724 tỷ đồng, đạt 5,42% kế hoạch.