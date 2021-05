Hà Nội: Từ 12h hôm nay dừng hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán mang về

Ngày 24/5/2021, UBND TP Hà Nội ra công điện khẩn số 11/CĐ-UBND về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, trên địa bàn Thành phố đã xuất hiện chùm ca bệnh mới chưa xác định nguồn lây nhiễm tại các khu vực chung cư tập trung đông dân, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp.



Thực hiện kết luận của Hội nghị Thường trực Thành ủy ngày 24/5/2021, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, và xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác phòng, chống dịch; phê bình và xử lý kịp thời nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Từ 12 giờ ngày 25/5, Hà Nội dừng hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ, chỉ cho phép bán hàng mang về

Đồng thời tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả hơn, nhanh hơn bằng nhiều hình thức thiết thực, phát huy tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, phường, các khu chung cư, trên không gian mạng; các hình thức tuyên truyền lưu động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, từng cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, làm việc trực tuyến.

2. Từ 12h00 ngày 25/5/2021: Tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến khi có thông báo mới của Thành phố, cụ thể: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát triển khai phương án bổ sung các khu cách ly tập trung để chủ động đáp ứng việc cách ly tập trung của Thành phố.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Du lịch, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu và các cá nhân liên quan nếu để xảy ra lây chéo trong khu cách ly tập trung và lây nhiễm dịch bệnh từ các khu cách ly tập trung ra cộng đồng; các vi phạm về quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố.

4. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã:

Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn và các lực lượng chức năng tại cơ sở triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố ban hành. Xử lý nghiêm mọi trường hợp và hành vi vi phạm. Người đứng cấp cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị mình phụ trách.

Rà soát kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của các lực lượng trong toàn bộ hệ thống phòng chống dịch COVID-19 từ tổ dân phố, thôn xóm, hộ gia đình, tổ sản xuất, nhất là các khu chung cư, khu nhà trọ, ký túc xá sinh viên, khu nhà ở học sinh, sinh viên trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tập huấn, đảm bảo năng lực hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn.

Giám sát, quản lý chặt chẽ việc cách ly y tế tại cộng đồng, tuyệt đối không để xảy ra các ca bệnh mới phát sinh tại cộng đồng.

Thần tốc, truy vết, cách ly, khoanh vùng, tổ chức xét nghiệm nhanh, kịp thời để sàng lọc khi có ca bệnh mới phát sinh.

5. Sở Y tế:

Chỉ đạo các cơ sở y tế trong và ngoài công lập tiếp tục siết chặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối, thực hiện nghiêm quy trình Bệnh viện an toàn và phòng khám an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế trên địa bàn Thành phố. Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan rà soát các cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn và cơ sở lưu trú, kiên quyết dừng việc tiếp nhận đối với các cơ sở không đủ điều kiện. Hạn chế tiến tới dừng hoạt động cách ly y tế tại khách sạn và cơ sở lưu trú trong các quận nội đô.

6. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Thành phố, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát quản lý chặt chẽ các Khu Công nghiệp, khu nhà ở công nhân để đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Thành phố; có văn bản đề nghị các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, đóng trên địa bàn đăng ký xét nghiệm cho nhân viên, người lao động, gửi Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tổ chức lấy mẫu. Sở Y tế xây dựng phương án chuyển mẫu đến các cơ sở xét nghiệm khẳng định đã được Bộ Y tế chứng nhận để xét nghiệm theo quy định (kinh phí xét nghiệm do các tổ chức, doanh nghiệp quản lý người lao động chi trả).

7. Yêu cầu tất cả người dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về Hà Nội: Thời điểm từ ngày 10/5/2021 đến ngày 24/5/2021 đều phải khai báo y tế trên website http://tokhaiyte.vn và các ứng dụng NCOVI, Bluezone, hoàn thành chậm nhất trong ngày 25/5/2021; từ ngày 25/5/2021, thực hiện khai báo y tế trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm có mặt tại Hà Nội.

8. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các ngành liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm.

9. Đề nghị Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn T&T và các tổ chức, doanh nghiệp chủ động, kịp thời tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động, cư dân trong khu vực trụ sở và các dự án do doanh nghiệp đầu tư, quản lý trên địa bàn Thành phố để đảm bảo kịp thời hiệu quả công tác phòng chống dịch.