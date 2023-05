Hai lãnh đạo cấp cao của Novaland gửi đơn từ nhiệm

Novaland vừa công bố đơn từ nhiệm của 2 lãnh đạo cấp cao gồm ông Nguyễn Trần Đăng Phước và ông Nguyễn Đức Dũng.

Ngày 23/5, ông Nguyễn Trần Đăng Phước – Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Nova (Novaland) đã nộp đơn từ nhiệm kể từ ngày 22/6 theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó một ngày, ông Nguyễn Đức Dũng cũng nộp đơn xin thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Novaland từ ngày 23/5.



Đáng chú ý, ông Nguyễn Trần Đăng Phước mới được bầu vào HĐQT của Novaland cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày 4/5. Theo giới thiệu, ông có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quản lý cao cấp cho các tập đoàn đa quốc gia, có chuyên môn sâu sắc trong quản trị kinh doanh, bán hàng, tiếp thị, tái cấu trúc và nâng cao năng lực phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế của Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Dũng được bổ nhiệm giữ chức danh Giám đốc Tài chính Novaland vào cuối năm 2021. Ông Dũng tốt nghiệp cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh Tế TP HCM và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam.

Trong quý I/2023, NVL ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 604 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2022; lỗ sau thuế hơn 377 tỷ đồng - lần đầu lỗ quý kể từ khi niêm yết cuối năm 2016.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của Tập đoàn đạt hơn 256.000 tỷ đồng - giảm nhẹ 1% so với cuối năm 2022 trong đó công ty đang có gần 5.500 tỷ đồng tiền và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; hàng tồn kho ghi nhận gần 136.905 tỷ đồng - tăng so với cùng kỳ và tăng so với quý liền trước (91% hàng tồn kho của Novaland - tương đương 125.107 tỷ là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng,...).

Nợ phải trả của Tập đoàn giảm 1.200 tỷ đồng so với cùng kỳ về còn gần 211.800 tỷ (gấp gần 4,8 tỷ đồng vốn chủ sở hữu) trong đó 62.740 tỷ là vay nợ tài chính.