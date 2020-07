Hạn hán khốc liệt, cá chết khô ở Nghệ An

Ông Trần Nguyên Hòa - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Nghi Lộc cho biết, nắng hạn kéo dài khiến gần 1.000ha đất lúa không thể sản xuất, 2.600ha lúa đã gieo trồng nhưng bị hạn, trong đó hạn nặng 700 ha. Nước tại sông Cấm hiện đã xuống rất thấp và bị xâm nhập mặn nặng nề, do đó, huyện đang lên kế hoạch đắp sông Cấm tại điểm cầu N5 (xã Nghi Thuận) để tăng mực nước sông và ngăn xâm nhập mặn. Trong ảnh: Người dân Nghi Lộc quanh khu vực sông Cấm chuyển diện tích đất lúa sang trồng hành tăm để chống hạn. Trước đó, 13/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã công bố tình trạng thiên tai do nắng nóng, hạn hán trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang An