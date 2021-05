Đại lý Mercedes chốt quyền chia cổ tức cổ phiếu 30%

HĐQT Haxaco (HoSE: HAX) vừa thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 28/5, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 27/5. Với 36,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, khối lượng phát hành tương đương hơn 11 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, công ty sẽ tăng vốn lên gần 478 tỷ đồng.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021, năm 2020 Haxaco đã bán được 2.558 xe, tăng 2% so với năm trước; sửa chữa cho 28.011 lượt xe, tăng 7%. Qua đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất 5.570 tỷ đồng, tăng 8%; lãi sau thuế 157 tỷ đồng, tăng 141%. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong kể từ khi thành lập của Haxaco.

Đối với năm 2021, Haxaco có kế hoạch chi trả cổ tức bằng một nửa so với mục tiêu 2020, ở tỷ lệ 15%. Doanh ngiệp cũng chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn, với lãi trước thuế 126 tỷ đồng, giảm gần 20% so với thực hiện 2020. Tuy nhiên mới đây HĐQT đã quyết định nâng chỉ tiêu này lên 200 tỷ đồng, tăng 27% so với thực hiện năm trước.

Đồng thời, năm 2021 Haxaco cũng lên kế hoạch phát hành 350.000 cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành công ty, với tỷ lệ 0,95%, tương đương tổng giá trị là 3.5 tỷ đồng.

Ngoài ra, HAX cũng dự kiến chào bán 1,45 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá 10.000 đồng/cp, chiếm 3,95% tổng số cổ phần đang lưu hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Toàn bộ số tiền 14,5 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2021, Haxaco ghi nhận doanh thu thuần tăng 56% so với cùng kỳ năm trước lên 1.436 tỷ đồng. Lãi ròng 55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 3 tỷ đồng. Lãi trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.509 đồng/cp.