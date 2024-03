Haxaco (HAX) dự chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 18%

Mới đây, CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco; HoSE: HAX) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua cập nhật dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Theo nghị quyết, Haxaco sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào thứ 7 ngày 23/3/2024 tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.



Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Haxaco cho biết lợi nhuận sau thuế có thể phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2023 là hơn 150,2 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế được phân phối là 136,6 tỷ đồng. Dành 12,6 tỷ đồng lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau.

Dự thảo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Haxaco.

Theo tờ trình, Haxaco dự kiến dành hơn 28 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông (3% vốn điều lệ). Dành gần 110 tỷ đồng để trích nguồn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (11,73% vốn điều lệ).

Haxaco cho biết, tổng tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) là 15%. Trong đó, 11,73% trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (109,6 tỷ đồng) và 3,27% trích từ thặng dư vốn cổ phần (hơn 30,5 tỷ đồng).

Chi tiết phương án phát hành, Haxaco dự kiến phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu, tương ứng 140,1 tỷ đồng. Dự kiến, sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của Haxaco dự kiến tăng lên 1.074,4 tỷ đồng (trước khi phát hành là 934,3 tỷ đồng). Tỷ lệ thực hiện quyền là 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 15 cổ phiếu mới).

Thời gian phát hành dự kiến sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến quý II-III/2024.

Hiện, Haxaco chưa công bố các tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023; kế hoạch kinh doanh năm 2024, bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính chung năm 2023, Haxaco ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.981,9 tỷ đồng, giảm 41% so với năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 41% còn 3.705 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính kỳ này sụt giảm mạnh, ghi nhận 577,3 triệu đồng, trong khi năm 2022 đạt 23,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 27% lên mức 37,3 tỷ đồng, trong đó, gần như toàn bộ là chi phí lãi vay.

Kết quả, năm 2023, Haxaco báo lãi trước thuế 48,1 tỷ đồng, lãi sau thuế 37 tỷ đồng, "bốc hơi" lần lượt 84% và 85% so với năm 2022.

Tại ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn của Haxaco giảm 22% về mức 2.006,3 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả chiếm 42%, tương ứng 842,3 tỷ đồng, giảm 48% so với số đầu năm. Dư nợ tài chính ở mức 699,5 tỷ đồng, giảm 39% so với đầu năm. Đáng chú ý, toàn bộ dư nợ tài chính đều là vay nợ ngắn hạn.