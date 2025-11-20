HDBank chốt kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn thêm 30% lên 50.172 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank; HoSE: HDB) đã công bố quyết nghị đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng mức vốn điều lệ của ngân hàng.

Cụ thể, HDBank dự kiến phát hành gần 965 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức là 25%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm của phương án trên là tối đa gần 9.649 tỷ đồng.

Trích quyết nghị của HDBank.

Đồng thời, HDBank sẽ phát hành tối đa gần 193 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tích luỹ với tỷ lệ phân phối là 5% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm). Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm của phương án này là gần 1.930 tỷ đồng.

Nguồn thực hiện được lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ, và quỹ dự trữ bố sung vốn điều lệ (Nguồn vốn chủ sở hữu) sau khi thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất hai phương án trên là hơn 50.172 tỷ đồng.

Trước đó, HDBank đã chính thức nâng vốn điều lệ lên hơn 38.594 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành gần349,3 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi,cho ba cổ đông tổ chức hiện hữu Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu) và hai trái chủ khác là Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital PTE. Ltd (650 trái phiếu).

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm,HDBank ghi nhận kết quả khả quan với tín dụng tăng 22,6%, lợi nhuận trước thuế 14.803 tỷ đồng (tăng 17%), thu nhập ngoài lãi 5.366 tỷ đồng (tăng 178,6%), ROE 25,2%, ROA 2,1%, CIR 25,7%.

Về các công ty thành viên, trong 9 tháng đầu năm HD SAISON đạt lợi nhuận 1.100 tỷ đồng (ROE 24,4%); HD Securities lợi nhuận 614 tỷ đồng (tăng 30%, dẫn đầu ngành về ROE); Vikki Bank có lãi sau 7 tháng chuyển đổi.

Về triển vọng lợi nhuận sau kết quả 9 tháng, ban lãnh đạo cho biết ngân hàng hướng tới mục tiêu lợi nhuận năm 2025 vượt 21.000 tỷ đồng, kỳ vọng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận đạt 25-30% trong giai đoạn 2025-2030.

Các công ty thành viên cũng đặt kế hoạch tăng trưởng với HD SAISON dự kiến dư nợ tăng 15-16%, mục tiêu lợi nhuận 1.500 tỷ đồng; HD Securities đặt mục tiêu 1.000 tỷ đồng lợi nhuận.