Hết quý III/2022: PNJ hoàn thành 99% kế hoạch của năm

Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng với lợi nhuận sau thuế đạt 1.340 tỷ đồng.

Báo cáo cho thấy, nhóm bán lẻ hàng hóa đạt mức tăng trưởng khá tốt, PNJ ghi nhận doanh thu thuần quý III/2022 đạt 7.364 tỷ đồng (tăng 739,7% so với cùng kỳ) và Lợi nhuận sau thuế đạt 252 tỷ đồng so với mức -160 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021 do đóng cửa 241/332 cửa hàng nhằm tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PNJ lần lượt đạt 25.574 tỷ đồng (tăng 104,4% so với cùng kỳ) và 1.340 tỷ đồng (tăng 132,7% so với cùng kỳ).

Lãnh đạo PNJ cho biết, kết quả kinh doanh có được nhờ vào kế hoạch kinh doanh nhận định đúng đắn về thị trường cùng sự sáng tạo, nỗ lực của nhân viên.

Kết quả kinh doanh của PNJ trong 9 tháng đầu năm 2022. Ảnh: PNJ

Với những kết quả nêu trên, chỉ sau 9 tháng, PNJ đã hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu và 101,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2022, đây là kết quả chủ yếu đến từ kênh bán lẻ.

Trong 9 tháng/2022 doanh thu PNJ tăng 113,3% so với cùng kỳ nhờ vào sự tăng trưởng tốt ở các nhãn hàng và khu vực; Hoạt động khai thác khách hàng đạt hiệu quả cao; Các chương trình Marketing trong quý III được triển khai linh hoạt phù hợp với bối cảnh thị trường và thị hiếu khách hàng.

Doanh thu của PNJ còn đến từ kênh bán sỉ, với sự phục hồi của thị trường trang sức trong năm 2022 và chiến lược phát triển tập khách hàng sỉ hiệu quả, doanh thu 9 tháng của kênh này tăng 84,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ vàng 24K lũy kế 9 tháng cũng tăng 104,2% so với cùng kỳ do ảnh hưởng từ xu hướng đầu tư, nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh áp lực lạm phát cao.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp trung bình lũy kế 9 tháng đạt 17,4% so với mức 18,5% cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu hàng bán của kênh lẻ.

Tổng chi phí hoạt động lũy kế 9 tháng tăng 73,4% so với cùng kỳ, tỷ lệ chi phí hoạt động/Lợi nhuận gộp đạt 59,4% giảm so với mức 65,9% cùng kỳ 2021. Hiệu quả sử dụng chi phí cải thiện nhờ tối ưu hóa vận hành bằng các ứng dụng công nghệ vào bán hàng, quản lý doanh nghiệp.

Tính đến cuối tháng 9/2022, hệ thống PNJ có 354 cửa hàng độc lập. Trong đó, mở mới 21 cửa hàng và nâng cấp 19 cửa hàng PNJ Gold, mở mới 2 cửa hàng Style by PNJ, mở mới 1 cửa hàng PNJ Watch. Và đóng 6 cửa hàng PNJ Gold và 6 cửa hàng PNJ Silver để tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh.