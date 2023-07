Hoá An (DHA) báo lãi gấp hơn 20 lần so với cùng kỳ lên 35,3 tỷ đồng

Trong quý II/2023, Công ty Cổ phần Hoá An ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến lên hơn 35,3 tỷ đồng, gấp 20,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do trích lập, hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư, tài chính trong quý giúp công ty báo lợi nhuận đạt kỷ lục kể từ khi niêm yết.

Công ty Cổ phần Hóa An (HoSE: DHA) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 100,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 6,9% xuống 67,9 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp tăng từ 23,5 tỷ lên gần 32,9 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 24,8% lên 33,5%.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2023 Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 3,6 tỷ xuống còn hơn 2,3 tỷ. Về chi phí tài chính, Hoá An báo ghi nhận được hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán tới hơn 21,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước Hoá An phải trích hơn 21 tỷ đồng vào chi phí này. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận tăng từ 4 tỷ lên hơn 12,6 tỷ đồng và không ghi nhận chi phí bán hàng trong kỳ. Kết quả kinh doanh các quý từ 2021 đến nay Kết quả, Hoá An ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế đạt 44,1 tỷ và 35,3 tỷ đồng, gấp lần lượt 21 lần và 20,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là lợi nhuận cao nhất các quý kể từ khi doanh nghiệp này niêm yết cho tới nay. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Hoá An đạt 176 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm trước. Lơi nhuận trước thuế đạt gần 63,4 tỷ đồng, tăng 138%. So với kế hoạch kinh doanh năm được thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên, Hoá An đã thực hiện 48% kế hoạch doanh thu và 70% kế hoạch lợi nhuận năm. Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Hoá An giảm 6,1% so với đầu năm, xuống 461,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (239,4 tỷ đồng); các khoản phải thu (67,2 tỷ đồng) và các khoản mục khác Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch đầu giờ chiều ngày 20/7, giá cổ phiếu DHA tăng 2,09% lên mức 48.800 đồng/ cổ phiếu. Giảm trích lập dự phòng rủi ro giúp PG Bank báo lãi quý II tăng 26,8% 20/07/2023 10:44

Quy mô đơn hàng bị thu hẹp, Sợi Thế Kỷ (STK) báo lãi quý II giảm 47,9% 20/07/2023 07:06

Resco phải nộp lại 45 tỷ đồng giá trị thương quyền tại dự án 257 Điện Biên Phủ 20/07/2023 07:02