Hóa chất Cơ bản Miền Nam (CSV) lùi thời hạn trả cổ tức năm 2023

CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HoSE: CSV) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc lùi thời gian tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Trước đó, ngày 4/12/2023 vừa qua, Hóa chất Cơ bản Miền Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10% (tương ứng sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).



Với 44,2 triệu cổ phiếu CSV đang lưu hành, ước tính Hóa chất Cơ bản Miền Nam cần chi 44,2 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng theo kế hoạch. Thời gian thực hiện chi trả dự kiến là 9/1/2024.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết HĐQT ngày 21/12/2023, Hóa chất Cơ bản Miền Nam hủy ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và hủy ngày chi trả cổ tức với lý do nhằm mục đích sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Về ngày tạm ứng cổ tức năm 2023, HĐQT không công bố cụ thể và cho biết sẽ thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Lãi 9 tháng giảm 50%

Trong quý III/2023, Hóa chất Cơ bản Miền Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 407,7 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính đạt gần 10,1 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả, Hóa chất Cơ bản Miền Nam báo lãi quý III/2023 đạt 64 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 51,1 tỷ đồng, đều giảm 56% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 của Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

Hóa chất Cơ bản Miền Nam giải trình, kết quả kinh doanh giảm sút phần lớn là do do sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chính và giá bán bình quân một số sản phẩm chính ghi nhận mức giảm mạnh so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Hóa chất Cơ bản Miền Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.157,1 tỷ đồng, giảm 29% so với năm trước. Ngược chiều, doanh thu tài chính đạt hơn 31,5 tỷ đồng, tăng 123% so với năm 2022.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, lãi trước thuế của Hóa chất Cơ bản Miền Nam đạt 221,9 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 177,6 tỷ đồng, 'bốc hơi' 50% so với năm 2022.

Kết phiên chiều 21/12, cổ phiếu CSV tăng 1,2% lên 40.500 đồng/cổ phiếu.