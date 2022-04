Hòa Phát thu 8.200 tỷ lợi nhuận sau thuế trong 3 tháng đầu năm 2022

Trong quý 1/2022, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu 44.400 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 8.200 tỷ đồng, tăng 17% so với Quý I/2021.

Sáng 27/4, thông tin với PV Etime, đại diện Tập đoàn Hòa Phát cho biết, hiện công suất thép thô của Hoà Phát đạt trên 8 triệu tấn/năm, tương đương khoảng 700.000 tấn/tháng.

Sản phẩm của Tập đoàn thép Hoà Phát. Ảnh: Thảo Nguyên.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, mặc dù diễn biến dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, gây không ít khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất thép như than luyện coke, quặng sắt tăng cao...

Tuy nhiên trước sự nỗ lực của toàn đơn vị, các nhà máy của Hòa Phát luôn hoạt động hết công suất, với sản lượng sản xuất thép thô đạt 2,16 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ.

Sản lượng bán hàng thép xây dựng thành phẩm, phôi thép và thép cuộn cán nóng đạt 2,17 triệu tấn, tăng 12% so với Quý I/2021. Trong đó riêng thép xây dựng thành phẩm là 1,34 triệu tấn, tăng 57%; thép cuộn cán nóng (3 tháng đầu năm 2022) đạt 763.000 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ 2021. Các sản phẩm hạ nguồn HRC như ống thép, tôn mạ lần lượt là 207.000 tấn và 105.000 tấn, tương ứng mức tăng 13% và 43% so với cùng kỳ 2021.

Trong nông nghiệp, Hòa Phát duy trì mức sản lượng phù hợp, tiết kiệm chi phí nhằm tối ưu giá thành khi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Đối với lĩnh vực bất động sản, các khu công nghiệp của Hòa Phát như Phố Nối A, Yên Mỹ II tiếp tục được đầu tư mở rộng, tỷ lệ lấp đầy đạt 100% diện tích. Tập đoàn cũng tích cực nghiên cứu, triển khai một số dự án bất động sản khu đô thị có tính thanh khoản cao tại một số tỉnh, thành phố trong nước.

Cùng với cán bộ, kỹ sư Tập đoàn Hoà Phát đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động ở các địa phương trong cả nước. Ảnh: Thảo Nguyên.

Về lĩnh vực điện máy gia dụng, ngoài tủ lạnh, tủ đông và điều hòa không khí, Hòa Phát bắt đầu cung cấp máy làm mát không khí từ Quý I/2022 và đang đầu tư xây dựng thêm hai nhà máy sản xuất mới tại tỉnh Hà Nam và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó sản phẩm chính của các nhà máy này là máy lọc nước, máy lọc không khí, tủ mát… Dự kiến quý III/2022, những sản phẩm điện gia dụng đầu tiên của Tập đoàn Hoà Phát sẽ ra mắt thị trường.

Năm 2022, Tập đoàn Hòa Phát tròn 30 phát triển, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 28.000 lao động. Trong đó lực lượng lao động trong lĩnh vực gang thép, sản phẩm thép liên quan chiếm 88%, chủ yếu là người địa phương.

Hiện Hòa Phát đang triển khai nhiều dự án như Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (Quảng Ngãi), Nhà máy sản xuất container (Bà Rịa – Vũng Tàu), …dự kiến sẽ tuyển dụng thêm hàng ngàn lao động, góp phần vào phát triển kinh tế và công tác an sinh xã hội tại các địa phương khắp cả nước.