Hotraco: Mã HTC tăng kịch biên độ, 'hé mở' về khoản phải thu 7,24 tỷ đồng với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

Tại thời điểm kết phiên, mã này 'trắng' bên bán và dư mua 3.000 cổ phiếu. Nếu so với phiên mở đầu năm 2025 ở vùng giá 30.800 đồng/cp, ước tính mã này giảm gần 13%.

Cổ phiếu HTC bật tăng trần trong phiên ngày 28/3. Nguồn: Fireant.vn.

Dữ liệu báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2024 của Hotraco cho biết, năm 2024, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 878 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước. Kết quả, Hotraco báo lãi trước thuế 26,4 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước và đạt 76% kế hoạch lãi năm.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, cơ cấu tổng doanh thu của Hotraco năm nay bao gồm: doanh thu bán hàng hóa 821 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2023; doanh thu cho thuê tài sản hơn 22 tỷ đồng, tăng khoảng 200 triệu đồng so với năm 2023 và doanh thu kinh doanh bất động sản sụt giảm mạnh 71% so với năm 2023.

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, doanh nghiệp cũng cho biết, nguyên nhân do hoạt động kinh doanh bất động sản tại Khu nhà ở Xuân Thới Đông năm 2024 giảm 71,43% so với năm 2023.

Hotraco thông tin về dự án Khu nhà ở Xuân Thới Đông

Ảnh chụp màn hình website của Hotraco lúc 11h30' ngày 29/3. Nguồn: https://hotraco.com.vn/khu-nha-o-xa-xuan-thoi-dong-huyen-hoc-mon.html.

Dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông có diện tích 4,3ha. Hotraco thông tin, trong năm 2024, công ty đã triển khai ký kết 121 hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai. Đồng thời ghi nhận doanh thu của 10 căn nhà với tổng doanh thu gần 35,3 tỷ đồng. Lãi gộp thực hiện đạt 5,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 112,2% so với kế hoạch và đạt 29% so với cùng kỳ năm trước.

Về tiến độ đầu tư dự án này, tại thời điểm cấp quyết định chấp thuận Hotraco là chủ đầu tư ngày 31/5/2017, thời gian và tiến độ thực hiện dự kiến 3 năm kể từ thời điểm được chấp thuận.

Ngày 18/1/2019, Hotraco được Sở Xây dựng TP. HCM cấp giấy phép xây dựng só 09/GPXD về việc được phép xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật tại dự án khu nhà ở Xuân Thới Đông.

Thông báo 12938/SXD-PTN&TTBĐS ngày 10/11/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM về việc công ty đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Tại quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 3/10/2020 của UBND TP. HCM, công ty được điều chỉnh về thời gian và tiến độ thực hiện dự án là 3 năm kể từ thời điểm ban hành Quyết định điều chỉnh chấp thuận đầu tư.

Vị trí dự án khu nhà ở Hotraco Xuân Thới Đông, Hóc Môn.

Hết năm 2024, Hotraco cho biết công ty đang tiến hành xin gia hạn tiến độ đầu tư dự án. Hiện nay, công ty đang làm thủ tục xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà cho một số căn đã xây dựng hoàn thành. Tổng số vốn đầu tư thực hiện dự án đến năm 2024 là 404,1 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông, tại BCTC kiểm toán năm 2024 của Hotraco ghi nhận khoản phải thu dài hạn khác trị giá 7,24 tỷ đồng của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Trích thuyết minh BCTC riêng kiểm toán năm 2024 của Hotraco về khoản phải thu 7,24 tỷ đồng với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Thuyết minh cho biết, căn cứ theo hợp đồng ký quỹ số 01/2017/HĐTGKQ 3187621334 ngày 6/11/2017 và phụ lục Hợp đồng số 1 ký ngày 19/4/2019 giữa Ngân hàng BIDV - CN Hóc Môn với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, Hotraco đã nộp số tiền gần 14,5 tỷ đồng cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông, h. Hóc Môn.

Ngày 28/11/2017, Công ty đã được UBND TP. HCM cấp Quyết định số 6203/QĐ-UBND về việc cho Hotraco sử dụng đất để thực hiện dự án. Ngày 19/4/2019, Sở Kế hoạch và đầu tư hoàn trả 50% tiền ký quỹ theo thỏa thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư số 41//TTKQ-2017 ngày 6/11/2017 với số tiền là 7,24 tỷ đồng, tức 50% khoản tiền ký quỹ.

Tính đến cuối năm 2024, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn của doanh nghiệp là 139,5 tỷ đồng. Trong đó, dự án Khu nhà ở Xuân Thới Đông ghi nhận 121,3 tỷ đồng, tương ứng 87% tổng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn.