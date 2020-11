Huế lắp "mắt thần" dọc bờ sông Hương, đánh thức “viên ngọc” giữa sông

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, chính quyền địa phương mong muốn Huế có một biểu tượng mới thúc đẩy phát triển du lịch, đặc biệt là các nghiên cứu, đầu tư “đánh thức” được giá trị của cồn Dã Viên, một “viên ngọc” giữa sông Hương vẫn còn "ngủ say".

Đoàn công tác của KOICA Việt Nam do bà Lee So Young – Phó Giám đốc quốc gia Koica Việt Nam làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kết quả khảo sát dự án "Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh" do Koica và Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ.

Tại buổi làm việc, phía Koica Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung thảo luận về nội dung điều chỉnh cho từng hợp phần dự án "Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh". Cùng với đó là thảo luận về vị trí lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh, camera giám sát, wifi công cộng; khu văn hóa cồn Dã Viên, bao gồm bảo tàng kỹ thuật số; các hạng mục cầu đi bộ, đài phun nước…

Phối cảnh ý tưởng phát triển không gian cồn Dã Viên, thuộc quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương do Koica thực hiện.

Dự kiến, khi dự án đi vào hoạt động sẽ giúp thúc đẩy phát triển đô thị và du lịch bền vững của thành phố Huế theo hướng phát triển kinh tế, môi trường và xã hội, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Dự án sẽ xây dựng đề án phát triển du lịch thành phố Huế và xây dựng hệ thống thông tin du lịch thông minh; phát triển trung tâm du lịch văn hóa đô thị và mở rộng mạng lưới đi bộ đô thị ở Huế; lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh và camera giám sát dọc theo bờ sông Hương (phương tiện được ví như "mắt thần" trong giám sát, quản lý đô thị). Bên cạnh đó, dự án còn xây dựng năng lực hành chính công trong phát triển du lịch và quản lý đô thị.

Sông Hương đoạn qua thành phố Huế nhìn từ trên cao.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, chính quyền địa phương mong muốn Huế có một biểu tượng mới, tạo không gian xanh, ấn tượng thu hút giới trẻ và thúc đẩy phát triển du lịch, đặc biệt là các nghiên cứu, đầu tư "đánh thức" được giá trị của cồn Dã Viên, một "viên ngọc" giữa sông Hương vẫn còn "ngủ say".

Theo ông Phan Ngọc Thọ, với sự quyết tâm nỗ lực từ hai phía, ông hy vọng dự án "Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh" sẽ sớm được triển khai trong thời gian tới.