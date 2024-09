Huỷ 41 chuyến tàu vì bão số 3, đường sắt thiệt hại hàng tỷ đồng

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có báo cáo về việc chủ động ứng phó với bão số 3 và khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Từ ngày 7/9 đến ngày 12/9/2024, do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi), trên khu vực các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, gió lớn đã làm hư hỏng kết cấu hạ tầng đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh và các tuyến đường sắt phía Bắc.



Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, báo cáo sơ bộ của các đơn vị đến ngày 12/9/2024, trên các tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh; Yên Viên – Lào Cai, đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng: Bắc Hồng – Văn Điển; Gia Lâm – Hải Phòng; Kép – Hạ Long – Cái Lân; Mai Pha – Na Dương, Đông Anh – Quán Triều, Chí Linh – Phả Lại, Mai Pha – Na Dương, mưa bão đã làm đổ cây, cột điện, cột thông tin vào đường sắt, nhiều thiết bị ngoại trợ bị ngập nước phải đình chỉ hoạt động…

Đường sắt bị thiệt hại do bão số 3.

Tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai là tuyến bị nặng nhất. Trên tuyến này, nhiều vị trí cây, cột thông tin đổ vào đường sắt (15 vị trí), nhiều vị trí nước ngập sâu, chảy xiết gây xói lở nền đá, nền đường, sạt lở ta luy nền đường, đất đá trôi lấp nền đường, rãnh đường sắt. Hiện có khoảng 20 điểm ngập nước và trên 45 điểm sạt lở nền đường.

Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đang tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, khẩn trương cứu chữa khắc phục hậu quả, đảm bảo thông đường trong thời gian nhanh nhất.

Về công tác điều hành chạy tàu, do ảnh hưởng của mưa bão và lũ lụt, ngành Đường sắt đã bãi bỏ 41 chuyến tàu khách, nhiều nhất là tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai (18 chuyến); Hà Nội - Hải Phòng (16 chuyến); Hà Nội – Vinh (4 chuyến); đường sắt Hà Nội – Đà Nẵng (2 chuyến); Tàu thống nhất (1 chuyến).

Ngoài ra một số cầu VNR đã dừng chạy tàu hoặc phải giảm tốc độ chạy tàu như: Tại cầu Long Biên (Km3+056) và cầu Đuống (Km9+667), tuyến Hà Nội – Đồng Đăng, đã dừng chạy tàu qua cầu từ 8h ngày 10/9/2024; Tại cầu Việt Trì (Km71+341), tuyến Yên Viên – Lào Cai, đã dừng chạy tàu qua cầu từ 10h00 ngày 11/9/2024; Tại cầu Bắc Giang (Km48+738), tuyến Hà Nội – Đồng Đăng, dừng chạy tàu qua cầu từ 11h ngày 11/9/2024. Khi mực nước đảm bảo an toàn, đơn vị đã kiểm tra và trả đường tốc độ 15km/h qua cầu.

Trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, ngành Đường sắt cùng đã phải giảm tốc độ chạy tàu qua cầu Giẽ (Km38+280) vận tốc 50km/h, cầu Phủ Lý (Km54+897) vận tốc 10km/h.

Về thiệt hại, từ ngày 7/9 đến ngày 12/9/2024, ngành Đường sắt đã hủy 41 chuyến tàu khách, có 18.120 hành khách trả vé với số tiền thiệt hại khoảng 4,02 tỷ đồng.