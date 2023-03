Huyện chỉ đạo làm rõ vụ tố mua, bán dầu nhờn kém chất lượng gây mất ANTT ở KKT Dung Quất

Sáng 25/3, sau khi nhận thông tin PV Etime cung cấp, UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, đối với vụ việc tố nhau mua, bán dầu nhờn kém cất lượng, gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn KKT Dung Quất, giữa 2 Công ty An Thuận Phát và Phát Lộc.

Theo thông tin PV Etime được cung cấp, cho rằng do Công ty TNHH Thương mại Phát Lộc (Công ty Phát Lộc, chi nhánh xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) bán dầu nhờn thuỷ lực và động cơ không đảm bảo chất lượng, dẫn đến khi sử dụng làm hư hỏng phương tiện thi công, người của Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật An Thuận Phát (Công ty An Thuận Phát), đã treo băng rôn trên phương tiện ô tô, chạy khắp nơi để phản ứng, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Băng rôn mà Công ty An Thuận Phát treo trên phương tiện để phản ứng. Ảnh: Hữu Tiếng.

Về phía Công ty Phát Lộc (doanh nghiệp bị tố cáo) cho biết, đã gửi đơn đến chính quyền xã Bình Thuận, đề nghị xác minh, làm rõ và xử lý hành vi vi phạm nêu trên của Công ty An Thuận Phát.

Trong văn bản gửi cấp ngành chức năng, Công ty Phát Lộc trình bày, trong thời gian trước đó (từ tháng 10/2022 - 2/2023), Công ty An Thuận Phát, có mua dầu nhờn thủy lực và động cơ (từ Công ty Phát Lộc) sử dụng, thì máy móc và phương tiện chạy tốt, không có vấn đề gì.

Tuy nhiên vào ngày 12 và 14/3/2023, khi Công ty An Thuận Phát tiếp tục mua và sử dụng 2 phuy dầu thủy lực 68, thì thiết bị xảy ra sự cố hỏng hóc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin của Công ty An Thuận Phát, đại diện Công ty Phát Lộc cho biết, đã cử người bán hàng, cán bộ kỹ thuật đến làm việc với bên mua (do ông Phạm Quang Tuyên, làm đại diện cho Công ty An Thuận Phát); đồng thời lấy mẫu dầu (mà Công ty An Thuận Phát đã mua và sử dụng), để kiểm định chất lượng, làm cơ sở xử lý khiếu nại, bồi thường (nếu sản phẩm được xác định là kém chất lượng).

Tuy nhiên trong quá trình làm việc, ông Phạm Quang Tuyên, đại diện Công ty An Thuận Phát không hợp tác; luôn có lời nói xúc phạm, lăng mạ.

Chưa hết vào ngày 22/3/2023, ông Phạm Quang Tuyên đã in băng rôn, dán xe ô tô mang BKS 18A- 260.76 và xe cẩu, chạy đi khắp nơi trong xã Bình Thuận và đến tận trước nhà riêng của người đại diện Công ty Phát Lộc, lăng mạ và chửi bới.

Sự việc đại diện Công ty An Thuận Phát sử dụng phương tiện treo băng rôn, chạy đi khắp nơi để phản ứng, đã gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT xã Bình Thuận nói riêng, KKT Dung Quất nói chung. Ảnh: Hữu Tiếng.

Sáng 25/3, trao đổi với PV Etime, đại diện UBND huyện Bình Sơn cho biết, qua báo cáo sơ bộ của chính quyền xã Bình Thuận, sau khi xảy ra vụ việc trên, chính quyền địa phương (xã Bình Thuận) đã mời ông Phạm Quang Tuyến, đại diện Công ty An Thuận Phát lên làm việc, nhưng ông này bất hợp tác.

Qua xác minh của chính quyền xã Bình Thuận, 1 số doanh nghiệp đã mua dầu nhờn của Công ty Phát Lộc về sử dụng, máy móc vẫn hoạt động bình thường, không xảy ra trục trặc gì.

Sự việc ông Tuyến sử dụng phương tiện treo băng rôn, chạy đi khắp nơi để phản ứng, đã gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT xã Bình Thuận nói riêng, KKT Dung Quất nói chung.

Vì vậy chính quyền huyện Bình Sơn chỉ đạo cơ quan chức năng yêu cầu Công ty An Thuận Phát, chấm dứt hành vi trên (sử dụng phương tiện có treo băng rôn, chạy đi để phản ứng trên địa bàn Bình Thuận); điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm theo quy định hiện hành.