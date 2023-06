[infographic] Chân dung Cố vấn cao cấp HĐQT Bamboo Airways - ông Masaru Onishi

Dữ liệu Etime cho biết, cựu Chủ tịch Japan Airlines - ông Masaru Onishi sinh ngày 19/5/1955. Ông Masaru Onishi hiện đang tham gia vào Ban Giám đốc Công ty TEIJIN LIMITED; cố vấn cấp cao công ty Alton Aviation Consultancy Japan Co., Ltd; Ban điều hành của Benesse Holdings, Inc….

Ngày 21/06/2023, dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Hàng Không Tre Việt (Bamboo Airways) sẽ được tiến hành tại Hà Nội.

Cựu chủ tịch Japan Airlines sẽ làm Cố vấn cao cấp HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023-2028?

Tại kỳ họp thường niên năm nay, Đại hội đồng cổ đông của Bamboo Airways sẽ phải thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ 5 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), chấm dứt HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028. Hành động tương tự cũng sẽ diễn ra với Ban kiểm soát. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới dự kiến sẽ tăng thêm 2 người lên 7 thành viên.

Vào nửa cuối tháng 5/2023, trao đổi với báo giới, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Nguyễn Ngọc Trọng cho biết, Bamboo Airways có thể có những thay đổi quyết liệt ở cả các vị trí cấp cao trong HĐQT và Ban điều hành. Trước mắt, ông Hideki Oshima, cựu Giám đốc khối Quan hệ quốc tế và liên minh hàng không của Japan Airlines sẽ tham gia HĐQT Bamboo Airways và ban điều hành. Ông Masaru Onishi, cựu Chủ tịch Japan Airlines sẽ giữ vai trò Cố vấn cao cấp cho HĐQT Bamboo Airways.

Ngày 21/06/2023 tới đây, Công ty TEIJIN sẽ tiến hành Hội nghị để bầu thành viên HĐQT. Theo đó, ông Masaru sẽ ứng cử vào vị trí thành viên hội đồng quản trị độc lập, Công ty TEIJIN LIMITED.

Theo Teijin, lý do đề cử ông Masaru Onishi ứng viên cho vị trí Thành viên hội đồng quản trị độc lập và các vai trò dự kiến là vì: Ông Masaru Onishi đã từng giữ chức vụ Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch của Japan Airlines Co. Ltd. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, ông đã tận dụng kinh nghiệm kinh doanh và tầm nhìn sâu sắc để tiếp thêm sinh lực cho các hoạt động của Hội đồng Quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Với tư cách là một Giám đốc, ông đã cùng Hội đồng Quản trị đưa ra những ý kiến, đề xuất phù hợp liên quan đến chiến lược kinh doanh và quản trị Công ty. Hơn nữa, với tư cách là Chủ tịch của Ban Cố vấn, ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Đồng thời, trong vai trò là thành viên của Ủy ban Cố vấn Đề cử và Ủy ban Cố vấn Lương thưởng, ông đã hoàn thành các vai trò quan trọng, bao gồm cả việc đề cử các Giám đốc và giám đốc điều hành cấp cao, hay đánh giá hiệu suất của các Thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm cả Giám đốc điều hành và sửa đổi hệ thống lương thưởng cho các giám đốc điều hành.

Do đó, Công ty tiếp tục lựa chọn ông làm ứng cử viên cho vị trí Thành viên hội đồng quản trị độc lập, để ông có thể tiếp tục giám sát ban lãnh đạo từ quan điểm khách quan thông qua Hội đồng Quản trị, Ban Cố vấn, Ủy ban Cố vấn Đề cử và Ủy ban Cố vấn Lương thưởng bằng cách vận dụng những kinh nghiệm kinh doanh phong phú và trình độ hiểu biết cao của mình.

Chân dung ứng viên Cố vấn cao cấp HĐQT Bamboo Airways - Ông Masaru Onishi