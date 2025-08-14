Kết nối các địa phương với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và hai cực tăng trưởng Hà Nội, TP.HCM

Bộ Xây dựng vừa trả lời kiến nghị cử tri TP.Hà Nội về việc chú trọng phát triển hơn nữa ngành đường sắt, hàng không, đường bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch, đặc biệt ở ba lĩnh vực trụ cột: Đường sắt, hàng không và đường bộ. Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm chi phí logistics, mở rộng không gian phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026 - 2030.

Với hàng không - phương thức vận tải có ưu thế ở cự ly dài, phục vụ du lịch, vận tải hàng hóa giá trị cao, thời gian ngắn và hỗ trợ quốc phòng, cứu trợ khẩn cấp, Bộ đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đưa vào khai thác giai đoạn 1 Cảng HKQT Long Thành (sân bay Long Thành); nghiên cứu mở rộng sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất; nâng cấp nhiều cảng hàng không địa phương như: Cát Bi, Đồng Hới, Phù Cát, Phú Quốc, Cà Mau…

Phấn đấu đến năm 2030, khoảng 92 - 95% dân số cả nước sẽ tiếp cận sân bay trong phạm vi 100km.

Đường sắt tốc độ cao. (Ảnh: AI)

Bộ Xây dựng cũng sẽ phối hợp các địa phương nghiên cứu xây dựng sân bay chuyên dùng gắn với vùng sản xuất, trung tâm du lịch lớn; khai thác lưỡng dụng các sân bay quân sự và phục hồi sân bay hiện có.

Song song đó là tối ưu hóa tổ chức vùng trời và phương thức bay tại các cảng hàng không đang hoạt động, cũng như những sân bay được nâng cấp, mở rộng hoặc xây mới trong thời kỳ quy hoạch.

Với ngành đường sắt, Bộ Xây dựng đánh giá đây là phương thức vận tải có ưu thế về chi phí trên cự ly trung bình và dài; an toàn, tiện nghi, ít gây ô nhiễm; phù hợp với các hành lang vận tải khối lượng lớn và vận tải hành khách công cộng đô thị.

Mục tiêu đến năm 2030 là huy động nguồn lực đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; các tuyến kết nối cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế; phối hợp với Hà Nội và TP.HCM triển khai đường sắt đô thị theo Nghị quyết của Quốc hội.

Bộ Xây dựng cũng sẽ phối hợp địa phương rà soát quy hoạch, phát triển đường sắt đô thị đáp ứng nhu cầu đi lại nhanh chóng, an toàn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; kết nối các tỉnh/thành với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và hai cực tăng trưởng Hà Nội, TP.HCM;

Nâng cấp, cải tạo tuyến hiện có, hình thành công nghiệp đường sắt, gắn phát triển đường sắt với đô thị và công nghiệp nhằm tái cấu trúc hệ thống đô thị quốc gia.

Đối với đường bộ, Bộ nhận định đây là phương thức chủ đạo cho vận tải hàng hóa, hành khách cự ly ngắn, cần ưu tiên ở các hành lang kinh tế. Mục tiêu đến 2030 là hoàn thành cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các tuyến kết nối trung tâm kinh tế lớn, vùng động lực như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ;

Kết nối cảng biển đặc biệt, sân bay quốc tế, cửa khẩu quốc tế có nhu cầu xuất nhập khẩu lớn; hình thành các hành lang kinh tế Đông - Tây; đưa vào khai thác khoảng 5.000km cao tốc.

Đồng thời phối hợp phát triển hành lang đường bộ ven biển để thúc đẩy kinh tế biển, đô thị ven biển; xây dựng giao thông đô thị hiện đại; hoàn thành các tuyến vành đai Hà Nội, TP.HCM.

Đến năm 2030, mục tiêu là hình thành khung kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hình thành các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng.