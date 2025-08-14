Các chủ rừng tại Huế được chi trả gần 136 tỷ đồng giảm phát thải khí nhà kính

Ngày 13/8, theo tin từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thành phố Huế, đến nay đã có hơn 600 chủ rừng là các tổ chức, cộng đồng nhóm hộ và chính quyền các xã tại thành phố được chi trả giảm phát thải khí nhà kính.

Thành phố Huế là một trong 6 địa phương của vùng Bắc Trung Bộ thực hiện Chương trình thí điểm thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính giai đoạn 2023-2025 theo Nghị định 107 của Chính phủ (ERPA). Hiện thành phố có hơn 205,5 nghìn ha rừng tự nhiên được đưa vào chương trình này.

Gần 136 tỷ đồng được điều phối để chi trả giảm phát thải khí nhà kính cho chủ rừng tại thành phố Huế.

Trong giai đoạn 2023–2025, có gần 136 tỷ đồng được điều phối để chi trả giảm phát thải khí nhà kính cho hơn 600 chủ rừng là tổ chức, cộng đồng nhóm hộ và chính quyền các xã.

Năm 2023 đã thực hiện chi trả hơn 35 tỷ đồng cho các đối tượng hưởng lợi. Năm 2024 đã thực hiện chi trả cho các đối tượng hưởng lợi hơn 41,82 tỷ đồng. Năm 2025, số tiền chi trả theo kế hoạch được phê duyệt là 52,8 tỷ đồng, ước thực hiện chi trả đạt hơn 95% kế hoạch.

Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ sinh kế cho 97 cộng đồng với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Chi trả giảm phát thải khí nhà kính đem lại chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ rừng

Nguồn kinh phí từ ERPA đã giúp các chủ rừng tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra rừng, đồng thời có điều kiện thực hiện các biện pháp lâm sinh để nâng cao chất lượng rừng tự nhiên và giá trị bảo tồn đa dạng sinh học.

Việc thực hiện chương trình này đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố.

Tổng diện tích rừng bị phá trong năm 2024 chỉ còn 2,68 ha với 25 vụ vi phạm, mức thấp nhất trong giai đoạn 2021–2024. Trong đó, rừng sản xuất chiếm phần lớn diện tích bị xâm hại (hơn 2,6 ha), rừng phòng hộ bị ảnh hưởng rất ít (khoảng 0,06 ha), còn rừng đặc dụng không xảy ra thiệt hại nào...