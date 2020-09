Khách quốc tế giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng Chín ước tính đạt 13,8 nghìn lượt người, giảm 15,5% so với tháng trước và giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại, vận tải trong nước tháng Chín có dấu hiệu tăng trở lại. Tuy nhiên, khách quốc tế đến nước ta tiếp tục đạt thấp do Việt Nam thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Tính chung 9 tháng năm 2020, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 3,8 triệu lượt người, giảm 70,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó hơn 97% là khách quốc tế đến trong quý I/2020.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Chín ước tính đạt 441,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.673,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 3,6%, trong đó quý III ước tính đạt 1.305,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với quý trước và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng đạt 2.907,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 79,1% tổng mức và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 369,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức và giảm 15%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng mức và giảm 56,3%; doanh thu dịch vụ khác đạt 383 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng mức và giảm 5,6%.

Hoạt động vận tải tháng Chín có những tín hiệu tích cực hơn với mức tăng 6,8% lượng hành khách vận chuyển và tăng 4,5% lượng hàng hóa vận chuyển so với tháng trước. Tính chung 9 tháng, vận tải hành khách đạt 2.625,8 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 29,6% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 119,4 tỷ lượt khách.km, giảm 35,2% (quý III đạt 815,3 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 34% và luân chuyển 35,8 tỷ lượt khách.km, giảm 42,1%). Vận tải hàng hóa 9 tháng đạt 1.264,6 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 242,5 tỷ tấn.km, giảm 8,2% (quý III đạt 454,2 triệu tấn hàng hóa, giảm 6,4% và luân chuyển 82,6 tỷ tấn.km, giảm 10,4%). Vận tải hành khách và hàng hóa của tất cả các ngành đường 9 tháng năm 2020 đều giảm do dịch Covid-19, trong đó hàng không là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức giảm 45,5% về lượng hành khách và 39,4% về lượng hàng hóa vận chuyển.

Doanh thu hoạt động viễn thông 9 tháng năm 2020 đạt 278,2 nghìn tỷ đồng, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 4,1%). Tính đến cuối tháng 9/2020, tổng số thuê bao điện thoại ước tính đạt 130,4 triệu thuê bao, giảm 2% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó thuê bao di động đạt 127,1 triệu thuê bao, giảm 1,8%; số thuê bao truy cập internet băng rộng cố định đạt 16,1 triệu thuê bao, tăng 12,8%.

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng Chín ước tính đạt 13,8 nghìn lượt người, giảm 15,5% so với tháng trước và giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2020, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3.788,5 nghìn lượt người, giảm 70,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 3.056,9 nghìn lượt người, chiếm 80,7% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 70%; bằng đường bộ đạt 587 nghìn lượt người, giảm 76,4%; bằng đường biển đạt 144,6 nghìn lượt người, giảm 23,8%. Khách đến từ châu Á đạt 2.770,2 nghìn lượt người, chiếm 73,1% tổng số khách quốc tế đến nước ta, giảm 72,7% so với cùng kỳ năm trước; khách đến từ châu Âu đạt 668,3 nghìn lượt người, giảm 58,6%; khách đến từ châu Mỹ ước tính đạt 235,2 nghìn lượt người, giảm 68,1%; khách đến từ châu Úc đạt 102,6 nghìn lượt người, giảm 68,9%; khách đến từ châu Phi đạt 12,2 nghìn lượt người, giảm 64,5%.