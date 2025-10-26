Khám phá trang trại cá nước ngọt và bí quyết thoát nghèo bền vững ở Đà Nẵng

Thoát nghèo nhờ nuôi cá nước ngọt

Đến thăm mô hình nuôi cá nước ngọt của anh Phạm Văn Sương (SN 1986) ở thôn Phú Đông, xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng, được anh Sương cho biết: Xuất thân trong một gia đình thuần nông, do nhà nghèo nên ít học, lớn lên anh làm lao động phổ thông, thu nhập chỉ đủ để sống qua ngày. Sau khi lập gia đình, anh suy nghĩ, nếu cứ đi làm thuê cho người ta miết thì chẳng khá giả gì, từ đó anh đã bàn với vợ tìm hướng mới phát triển kinh tế cho gia đình.

Có vốn ưu đãi tiếp sức, anh Phạm Văn Sương ở thôn Phú Đông, xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng xây dựng được mô hình nuôi cá nước ngọt cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: T.H.

Năm 2018, trong một lần đi tham quan mô hình nuôi cá nước ngọt ở Khe Tân (nay thuộc xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng), nhận thấy mô hình nuôi cá nước ngọt tại đây khá hiệu quả, lại không quá xa lạ gì đối với anh vốn xuất thân từ nông thôn. Nên anh đã quyết định chọn mô hình nuôi cá nước ngọt để khởi nghiệp.

Năm 2019, từ nguồn vốn tích góp được 50 triệu đồng, anh đã bắt đầu xây dựng mô hình nuôi cá nước ngọt, chủ yếu là cá lăng, cá trôi, cá trắm cỏ, cá diếc, cá diêu hồng.

Anh Phạm Văn Sương (áo xanh) chia sẻ về con đường khởi nghiệp của bản thân. Ảnh: T.H.

Ban đầu do vốn ít, nên ông chỉ nuôi 1 ao với diện tích 500m2, trang trại nuôi cá ngày càng phát triển ổn định, cho năng suất. Mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, năm 2022 anh đã vay thêm NHCSXH Điện Bàn 80 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm để mở rộng quy mô trang trại.

Đến nay, anh Sương đã có một trang trại nuôi cá nước ngọt và gà thịt, gà lấy trứng (gà ta) với diện tích gần 2ha. Hiện mỗi tháng anh xuất bán ra thị trường hơn 200kg cá các loại, 50 con gà thịt và trứng gà ta, cho doanh thu khoảng hơn 30 triệu đồng, sau khi trừ chi phí anh lãi từ 15-17 triệu đồng/tháng.

Trang trại nuôi cá nước ngọt của anh Sương có diện tích gần 2ha. Ảnh: T.H.

Anh Sương cho biết thêm, mô hình nuôi cá nước ngọt này rất hiệu quả, sau khoảng 8-10 tháng anh bắt đầu có thể xuất cá để bán, tùy theo kích cỡ của cá khi thu hoạch, giá bán ra có thể sẽ cao hơn. Cứ cá đạt trọng lượng 1kg là anh bắt đầu xuất bán, cá lăng có giá 150 nghìn đồng/1kg, cá trôi có giá 60 nghìn đồng/1kg....

Cá lăng, cá trôi, cá diêu hồng, cá trám cỏ là loài cá hấu ăn, thức ăn rất dễ kiếm, ngoài bột cá, người nuôi có thể bổ sung thêm giun, ốc, tôm, cua, cá…. Ngoài ra, trong điều kiện ao nuôi còn có thể cho cá ăn các phụ phế phẩm nông nghiệp như cám, tấm, rau…

Anh Sương chủ yếu nuôi cá lăng, cá trắm cỏ, cá diếc, cá diêu hồng... Ảnh: T.H.

Anh Sương chia sẻ, điểm khác biệt của mô hình nuôi cá nước ngọt của anh là nuôi bán tự nhiên, ngoài cho ăn thức ăn của cá, anh cứ để cá tự đi kiếm ăn ngoài tự nhiên, chất lượng cá gần như nuôi ngoài tự nhiên nên cá rất được các nhà hàng ưa chuộng.

"Trước đây, gia đình tôi vừa thiếu vốn, vừa thiếu kiến thức, kinh tế gia đình khá bấp bênh. May mắn cho gia đình là nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhất là nguồn vốn từ phía NHCSXH Điện Bàn, đã tiếp thêm động lực cho vợ chồng tôi mạnh dạn phát triển kinh tế. Nhờ đó, đến nay gia đình tôi đã thoát nghèo, có nguồn thu nhập ổn định, nuôi con cái ăn học…", anh Sương phấn khởi nói.

"Bệ phóng" cho người dân đổi đời

Ông Võ Tấn Lũy – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Điện Bàn cho biết: Phòng giao dịch NHCSXH Điện Bàn quản lý 6 phường/xã (các xã/phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ nay thuộc thành phố Đà Nẵng), hiện nay đơn vị đã triển khai nhiều chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo; cho vay học sinh, sinh viên; cho vay giải quyết việc làm; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay hộ cận nghèo...

Ngoài nuôi cá nước ngọt, anh Sương còn nuôi thêm gà thịt và gà đẻ trứng. Ảnh: T.H.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân đã mạnh dạn phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi. Qua đó đã tạo cơ hội cho nhiều hộ dân đổi đời và vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình.

Ông Lũy cho biết thêm, thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Để đồng vốn đến đúng đối tượng và tiết kiệm thời gian, chi phí thấp nhất cho người thụ hưởng, Phòng giao dịch NHCSXH Điện Bàn đã phối hợp thực hiện ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy nhiệm qua các tổ tiết kiệm và vay vốn. Các tổ tiết kiệm và vay vốn phân bổ đều khắp ở hầu hết các khối phố, thôn, xóm đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi.

Tín dụng chính sách là "bệ phóng" cho người dân đổi đời. Ảnh: T.H.

Ông Văn Đức Mạnh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Gò Nổi cho biết: NHCSXH với ưu điểm là nguồn vốn vay ưu đãi có lãi suất thấp, thời gian cho vay dài là cơ hội cho các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay nhanh chóng, thuận tiện để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ở xã Gò Nổi không chỉ có mô hình nuôi cá nước ngọt của hộ anh Phạm Văn Sương, mô hình nuôi bò 3B của hộ ông Nguyễn Thanh Hồ mà còn hàng trăm hộ dân khác nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách đã có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo ông Mạnh, thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH, bà con địa phương đã phát triển mô hình nuôi cá nước ngọt, chăn nuôi bò 3B khá hiệu quả. Đến nay, Hội Nông dân Gò Nổi quản lý 402 hộ vay, với dư nợ hơn 21,5 tỷ đồng.

Trang trại của anh Phạm Văn Sương là mô hình kinh tế điển hình về thoát nghèo bền vững của địa phương. Ảnh: T.H.

"Trong thời gian tới, NHCSXH Điện Bàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân, hỗ trợ vốn xuống tận tay người dân để bà con mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, tạo công ăn việc làm để góp phần tăng thu nhập, và trở thành "bệ phóng" cho nông dân làm giàu…", ông Võ Tấn Lũy - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Điện Bàn nói.

Đến 22/10/2025, tổng dư nợ tại Phòng giao dịch NHCSXH Điện Bàn là 620.650 triệu đồng, tăng 47.162 triệu đồng so với đầu năm, riêng tại xã Gò Nồi có 46 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với 1.794 hộ vay, ủy thác qua 4 hội đoàn thể, tổng dư nợ là 108.837 triệu đồng, là địa bàn không có nợ quá hạn, tổng số tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 1.259 triệu đồng.