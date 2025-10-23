Đà Nẵng: Tín dụng chính sách – điểm tựa cho người dân xã Đại Lộc nâng cao thu nhập

Bà Lê Thị Xuân Trang - Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Đại Lộc cho biết: Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, công tác quản lý và tổ chức hoạt động tín dụng chính sách tại xã Đại Lộc có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, hoạt động tín dụng chính sách vẫn duy trì ổn định, phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống nhân dân.

Tín dụng chính sách, điểm tựa cho người dân xã Đại Lộc (thành phố Đà Nẵng) nâng cao thu nhập. Ảnh: T.H.

Tại xã Đại Lộc, chỉ tính riêng trong quý III/2025, Phòng giao dịch NHCSXH Đại Lộc đã thực hiện doanh số cho vay đạt 14.466 triệu đồng, nâng tổng doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm lên 51.343 triệu đồng. Cùng thời gian này, doanh số thu nợ đạt 7.642 triệu đồng, đưa tổng doanh số thu nợ lũy kế từ đầu năm lên 32.209 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng dư nợ cho vay của 11 chương trình tín dụng chính sách đạt 173.274 triệu đồng/3.225 khách hàng vay vốn, tăng 5.824 triệu đồng so với 30/6/2025 và tăng 19.134 triệu đồng so với đầu năm.

Bà Lê Thị Xuân Trang - Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Chính sách xã hội Đại Lộc báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách quý III/2025 trên địa bàn xã Đại Lộc. Ảnh: T.H.

Bà Trang cho biết thêm, những con số ấn tượng trên cho thấy, dù trong bối cảnh khối lượng công việc tăng, địa bàn quản lý mở rộng, hoạt động tín dụng chính sách tại xã Đại Lộc vẫn được triển khai nhịp nhàng, hỗ trợ kịp thời cho người dân – đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đến hết quý III/2025, Phòng giao dịch NHCSXH Đại Lộc được đánh giá đạt 99,18 điểm về chất lượng hoạt động tín dụng, xếp loại “tốt” – minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ ngân hàng, các hội đoàn thể nhận ủy thác và chính quyền cơ sở trong việc đảm bảo dòng vốn ưu đãi đến đúng người, đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất.



Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàng - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lộc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết quý III/2025. Ảnh: T.H.

Song song đó, hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn (tổ TK&VV) tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa ngân hàng và người dân. Tỷ lệ thu lãi hàng tháng luôn đạt 100%, cho thấy ý thức trả nợ, trả lãi của người dân ngày càng được nâng cao.

Đến 30/9/2025, tổng số tiền gửi tiết kiệm qua các tổ TK&VV đạt 11.316 triệu đồng, tăng 1.062 triệu đồng so với 30/6/2025 và tăng 2.324 triệu đồng so với cuối năm 2024.

Theo bà Trang, các điểm giao dịch xã của NHCSXH Đại Lộc đang phát huy hiệu quả rõ nét khi giúp người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng ngay tại địa phương.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Đại Lộc hướng dẫn cho người dân về các chương trình tín dụng chính sách. Ảnh: T.H.

Hiện nay, UBND xã Đại Lộc đã bố trí 5 điểm giao dịch cố định, đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định. Tại các điểm này, danh sách khách hàng vay vốn, dư nợ, lãi suất và chính sách ưu đãi được niêm yết rõ ràng, giúp người dân nắm bắt thông tin và cùng giám sát công tác tín dụng.

Cán bộ tín dụng được phân công phụ trách từng thôn, theo dõi sát tình hình vay vốn, kịp thời báo cáo và tháo gỡ khó khăn phát sinh.