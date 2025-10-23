Tài chính

Đà Nẵng: Tín dụng chính sách – điểm tựa cho người dân xã Đại Lộc nâng cao thu nhập

+ aA -
Trần Hậu
23/10/2025 17:32 GMT +7
Trong những năm qua, đặc biệt là sau khi thực hiện sáp nhập các xã và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Bà Lê Thị Xuân Trang - Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Đại Lộc cho biết: Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, công tác quản lý và tổ chức hoạt động tín dụng chính sách tại xã Đại Lộc có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, hoạt động tín dụng chính sách vẫn duy trì ổn định, phát huy hiệu quả thiết thực trong đời sống nhân dân.

Tín dụng chính sách, điểm tựa cho người dân xã Đại Lộc (thành phố Đà Nẵng) nâng cao thu nhập. Ảnh: T.H.

Tại xã Đại Lộc, chỉ tính riêng trong quý III/2025, Phòng giao dịch NHCSXH Đại Lộc đã thực hiện doanh số cho vay đạt 14.466 triệu đồng, nâng tổng doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm lên 51.343 triệu đồng. Cùng thời gian này, doanh số thu nợ đạt 7.642 triệu đồng, đưa tổng doanh số thu nợ lũy kế từ đầu năm lên 32.209 triệu đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng dư nợ cho vay của 11 chương trình tín dụng chính sách đạt 173.274 triệu đồng/3.225 khách hàng vay vốn, tăng 5.824 triệu đồng so với 30/6/2025 và tăng 19.134 triệu đồng so với đầu năm.

Bà Lê Thị Xuân Trang - Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Chính sách xã hội Đại Lộc báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách quý III/2025 trên địa bàn xã Đại Lộc. Ảnh: T.H.

Bà Trang cho biết thêm, những con số ấn tượng trên cho thấy, dù trong bối cảnh khối lượng công việc tăng, địa bàn quản lý mở rộng, hoạt động tín dụng chính sách tại xã Đại Lộc vẫn được triển khai nhịp nhàng, hỗ trợ kịp thời cho người dân – đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đến hết quý III/2025, Phòng giao dịch NHCSXH Đại Lộc được đánh giá đạt 99,18 điểm về chất lượng hoạt động tín dụng, xếp loại “tốt” – minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ ngân hàng, các hội đoàn thể nhận ủy thác và chính quyền cơ sở trong việc đảm bảo dòng vốn ưu đãi đến đúng người, đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàng - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lộc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết quý III/2025. Ảnh: T.H.

Song song đó, hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn (tổ TK&VV) tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa ngân hàng và người dân. Tỷ lệ thu lãi hàng tháng luôn đạt 100%, cho thấy ý thức trả nợ, trả lãi của người dân ngày càng được nâng cao.

Đến 30/9/2025, tổng số tiền gửi tiết kiệm qua các tổ TK&VV đạt 11.316 triệu đồng, tăng 1.062 triệu đồng so với 30/6/2025 và tăng 2.324 triệu đồng so với cuối năm 2024.

Theo bà Trang, các điểm giao dịch xã của NHCSXH Đại Lộc đang phát huy hiệu quả rõ nét khi giúp người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng ngay tại địa phương.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Đại Lộc hướng dẫn cho người dân về các chương trình tín dụng chính sách. Ảnh: T.H.

Hiện nay, UBND xã Đại Lộc đã bố trí 5 điểm giao dịch cố định, đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định. Tại các điểm này, danh sách khách hàng vay vốn, dư nợ, lãi suất và chính sách ưu đãi được niêm yết rõ ràng, giúp người dân nắm bắt thông tin và cùng giám sát công tác tín dụng.

Cán bộ tín dụng được phân công phụ trách từng thôn, theo dõi sát tình hình vay vốn, kịp thời báo cáo và tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Tham khảo thêm
Tín dụng chính sách – Đòn bẩy giúp người dân Lào Cai giảm nghèo bền vững

Tín dụng chính sách – Đòn bẩy giúp người dân Lào Cai giảm nghèo bền vững

Tín dụng chính sách Ngân hàng CSXH tiếp sức nông dân Hải Dương làm giàu

Tín dụng chính sách Ngân hàng CSXH tiếp sức nông dân Hải Dương làm giàu

Dòng chảy tín dụng chính sách giúp người dân Quảng Nam thoát nghèo bền vững

Dòng chảy tín dụng chính sách giúp người dân Quảng Nam thoát nghèo bền vững

Hưng Hà lan tỏa tín dụng chính sách giúp dân thoát nghèo

Hưng Hà lan tỏa tín dụng chính sách giúp dân thoát nghèo

Vốn tín dụng chính sách góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội tại Bắc Kạn

Vốn tín dụng chính sách góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội tại Bắc Kạn

Tags:

Cùng chuyên mục

BIDV và dấu ấn tri ân qua công trình Nhà tưởng niệm Anh hùng LLVTND Phạm Ngọc Thảo

BIDV và dấu ấn tri ân qua công trình Nhà tưởng niệm Anh hùng LLVTND Phạm Ngọc Thảo

Giá vàng hôm nay 25/10: Thế giới đứt chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp, trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 25/10: Thế giới đứt chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp, trong nước giảm mạnh

'Mỏ vàng' mới cho ngân hàng: Tài sản mã hóa và thị trường vàng định hình lại bức tranh lợi nhuận?

"Mỏ vàng" mới cho ngân hàng: Tài sản mã hóa và thị trường vàng định hình lại bức tranh lợi nhuận?

Ngân hàng NCB hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng

Ngân hàng NCB hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay 24/10: Thế giới đảo chiều tăng, dự báo mốc 4.400 USD/ounce, SJC và vàng nhẫn có diễn biến mới nhất

Giá vàng hôm nay 24/10: Thế giới đảo chiều tăng, dự báo mốc 4.400 USD/ounce, SJC và vàng nhẫn có diễn biến mới nhất

Đà Nẵng: Tín dụng chính sách – điểm tựa cho người dân xã Đại Lộc nâng cao thu nhập

Đà Nẵng: Tín dụng chính sách – điểm tựa cho người dân xã Đại Lộc nâng cao thu nhập

Cùng chuyên mục

BIDV và dấu ấn tri ân qua công trình Nhà tưởng niệm Anh hùng LLVTND Phạm Ngọc Thảo

BIDV và dấu ấn tri ân qua công trình Nhà tưởng niệm Anh hùng LLVTND Phạm Ngọc Thảo

Giá vàng hôm nay 25/10: Thế giới đứt chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp, trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 25/10: Thế giới đứt chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp, trong nước giảm mạnh

'Mỏ vàng' mới cho ngân hàng: Tài sản mã hóa và thị trường vàng định hình lại bức tranh lợi nhuận?

"Mỏ vàng" mới cho ngân hàng: Tài sản mã hóa và thị trường vàng định hình lại bức tranh lợi nhuận?

Ngân hàng NCB hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng

Ngân hàng NCB hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng