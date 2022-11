Đại tá Trần Minh Trúc (SN 1977) vừa được Bộ Công an bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà.

Ngày 1/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Khắc Toàn (Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà); ông Nguyễn Tấn Tuân (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an Khánh Hòa. Ảnh: CTV

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Trần Minh Trúc - Trưởng Phòng Tham mưu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - từ ngày 1/11.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm cho ông Trần Minh Trúc từ thượng tá lên đại tá.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Trần Minh Trúc hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, tập trung xây dựng và phát huy sức mạnh khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.