Trong những ngày qua trên địa bàn Khánh Hòa có mưa nên 14 hồ chứa nước đang xả điều tiết lũ, trong đó có 7 hồ chứa nước vận hành điều tiết và 7 hồ còn lại chảy qua tràn.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT - TKCN và PTDS) tỉnh Khánh Hòa, thời điểm 11 giờ ngày 27/10, trên địa bàn tỉnh có 14 hồ chứa nước đang xả điều tiết lũ, trong đó có 7 hồ chứa nước vận hành điều tiết và 7 hồ còn lại chảy qua tràn.

Cụ thể, hồ Hoa Sơn đang xả với mức 40,9m3/s; hồ Đá Bàn: 10,1 m3/s; hồ Am Chúa: 9,06m3/s; hồ Suối Dầu: 39,27 m3/s; hồ Cam Ranh: 24,4 m3/s; hồ Suối Hành: 19,65 m3/s và hồ Tà Rục: 19,2m3/s. Đối với 7 hồ chứa nước đang xả lũ qua tràn (tràn tự do) đó là các hồ: Suối Luồng, Suối Lớn, Cây Bứa, Suối Sim, Láng Nhớt, Đồng Bò và Cây Sung. Lưu lượng nước qua tràn không đáng kể, phổ biến dưới 5m3/s.

Mưa trong những ngày qua làm cho tuyến đường Nguyễn Tất Thành bị ngập. Ảnh: T.V

Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh đã chỉ đạo đơn vị quản lý hồ chứa nước tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tính toán lưu lượng nước về hồ, đánh giá tình hình ngập lụt vùng hạ du để điều tiết, xả lũ hợp lý.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ, kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao; gió Đông Bắc có cường độ trung bình; trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 26/10 đến 6 giờ ngày 27/10), khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (Nha Trang 108mm; Ninh Hòa 94,6mm; Diễn Phú 46,2mm; Khánh Vĩnh 42,8mm).