Khánh Hòa:Tổng dư nợ đạt hơn 1.798,2 tỷ đồng,

Tính đến ngày 31/5/2023 tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa đạt hơn 1.798,2 tỷ đồng, thông qua nguồn vốn giúp nông dân Khánh Hòa có điều kiện mở rộng sản xuất.

Ngày 6/7, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian qua các cấp Hội đã phối hợp với ngân hàng CSXH và Ngân hàng NN và PTNT cùng cấp thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm 2023, góp phần làm giảm tỷ lệ nợ quá hạn.

Theo đó, tại Ngân hàng CSXH tỉnh, tính đến cuối tháng 5/2023 tổng dư nợ 1.379,005 tỷ đồng, tăng 46,401 tỷ đồng so với 31/12/2022; nợ quá hạn 3,452 tỷ đồng, giảm 217 triệu đồng so với 31/12/2022, (giảm 0,03% so với 31/12/2022).

Mô hình trồng xoài úc tại Cam Lâm. Ảnh: Công Tâm

Tại Ngân hàng NN và PTNT tính đến cuối tháng 5/2023 tổng dư nợ đạt 419,220 tỷ đồng, tăng 3,911 tỷ đồng so với 31/12/2022; nợ quá hạn 1,259 tỷ đồng, tăng 470 triệu đồng (tăng 0,94% so với 31/12/2022).

Thông qua nguồn vốn vay của ngân hàng CSXH, ngân hàng NN và PTNT đã giúp nhiều hội viên nông dân trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư thực hiện các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, nâng cao thu nhập cho người nông dân, góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống.

Nhiều hộ trên địa bàn sau khi có vốn đã mạnh dạn đầu tư trồng dừa xiêm, mãng cầu, xoài úc, bưởi da xanh,...