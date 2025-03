Khởi công dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An với nguồn vốn 42 triệu Euro

Ngày 20/3, tại thành phố Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khởi công dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam và trao quyết định công nhận công trình chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam là công trình thi đua chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025) và 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2025).

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: “dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa đặc biệt, quan trọng góp phần đảm bảo ổn định của đường bờ biển Hội An thông qua các giải pháp toàn diện, tuân thủ các nguyên tắc quản lý tổng hợp vùng bờ biển trong khu vực.

Việc triển khai, hoàn thành đưa công trình vào sử dụng được kỳ vọng sẽ góp phần hiệu quả vào việc giảm thiểu tình trạng xói lở bờ biển, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, tạo thêm cơ hội việc làm và tăng cường khả năng chống chịu của người dân địa phương trước tác động của biến đổi khí hậu và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung”.

Ngày 20/3, tại thành phố Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khởi công dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam

Để dự án khởi công xây dựng đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết.

Tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, chủ động phối hợp tốt với các Sở, ngành, địa phương và bà con nhân dân trong quá trình triển khai thi công dự án.

Đề nghị các đơn vị tư vấn, các nhà thầu tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; không được để quá trình thi công xây dựng ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân khu vực lân cận dự án.

Những năm gần đây bờ biển ở Hội An, tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: T.H

Được biết, trong những năm gần đây, tình hình sạt lở bờ biển, bồi lấp cửa sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã và đang diễn ra rất phức tạp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đến các khu đô thị, khu dân cư sinh sống tập trung, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các khu du lịch; ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đời sống của nhân dân trong khu vực.

Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam do AFD và EU tài trợ, sau thời gian chuẩn bị đến nay đã chính thức bước vào giai đoạn triển khai thực hiện.

Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư xây dựng 42 triệu Euro, tương đương 982,239 tỷ đồng, trong đó vốn vay AFD là 807,745 tỷ đồng, tương đương 35,00 triệu Euro, vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh là 127,907 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2026.

Một trong nhiều biệt thự ở biển Cửa Đại, Hội An bị sóng biển xâm thực đánh tan tành. Ảnh: T.H

Theo đó, khi dự án hoàn thiện sẽ góp phần phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Nam và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua chiến lược toàn diện nhằm chống xói mòn bờ biển và đảm bảo bảo vệ bền vững bờ biển Hội An.

Xây dựng giải pháp công trình tổng thể nhằm chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về ổn định chỗ ở và phát triển kinh tế của cộng đồng dân cư khu vực dự án, bảo vệ đất đai, nhà cửa, tài sản và tính mạng của người dân, cũng như các cơ sở hạ tầng về du lịch, nghỉ dưỡng cho toàn bộ khoảng 3,2 km2 diện tích đất và hơn 1.300 hộ dân phường Cửa Đại và khu vực lân cận, nhất là khu vực ven biển.

Bên cạnh đó, còn tạo điều kiện để ổn định dân sinh, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặt biệt là ngành du lịch, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch chiến lược phát triển của thành phố Hội An nói riêng và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực ven biển của tỉnh Quảng Nam nói chung.