Khối tài sản triệu đô của Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đến từ đâu?

Người Mỹ vừa chọn một triệu phú - Joe Biden lên làm Tân Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2020 thay cho tỷ phú Donald Trump. Đi lên từ tầng lớp trung lưu, ông Joe Biden hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 9 triệu USD, theo ước tính của Forbes.

Khối tài sản 9 triệu USD của vợ chồng Tân Tổng thống Mỹ

Theo Forbes, tổng tài sản của ông Biden vào thời điểm đắc cử Tổng thống Mỹ là khoảng 9 triệu USD. Số tài sản chủ yếu có nguồn gốc từ tiền bản quyền sách và tiền tham gia các hoạt động công chúng, dựa theo phân tích từ tờ khai thuế mà chiến dịch Biden công bố mới đây.

Trước khi giữ chức Phó Tổng thống Mỹ dưới thời Barack Obama, đa số thu nhập của gia đình Biden đến từ mức lương thượng nghị sĩ mà ông Biden được hưởng từ năm 1972, khi ông trở thành thượng nghị sĩ trẻ thứ năm trong lịch sử nước Mỹ. Dù giữ chức thượng nghị sĩ Delaware trong hơn 30 năm nhưng ông Biden luôn tự xưng là nghị sĩ nghèo nhất thượng viện, “thuộc tầng lớp trung lưu”. Mức lương thượng nghị sĩ vào năm 2008, năm cuối cùng Biden ngồi tại Thượng viện là 169.000 USD.

Khi phục vụ tại Nhà Trắng trên cương vị Phó Tổng thống, mức lương của Biden tăng lên 225.000 USD mỗi năm trong 8 năm nhiệm kỳ, từ năm 2009-2016. Ngoài ra, vợ chồng ông Biden còn nhận được khoảng 500.000 USD tiền lương hưu và trợ cấp an sinh xã hội trong suốt thời gian này.

Thế nhưng, theo Forbes, phần lớn tài sản của Joe Biden và vợ được gây dựng sau khi ông rời cương vị Phó Tổng thống Mỹ.

Phần lớn tài sản của Joe Biden và vợ được gây dựng sau khi ông rời cương vị Phó Tổng thống Mỹ

Tiền bản quyền sách

Ước tính, cặp đôi Joe - Jill Biden đã kiếm được hơn 15 triệu USD từ tiền bản quyền sách.

Cuốn "Promises to Keep" là cuốn hồi ký đầu tiên được Biden phát hành năm 2008, ngay sau khi tuyên bố tham gia tranh cử vào Nhà Trắng. Doanh số bán sách tăng lên nhanh chóng khi ông Biden được chọn là đối tác tranh cử của Barack Obama. Sau này, vào năm 2013, United Press International công bố báo cáo rằng lợi nhuận cuốn sách này gần như bằng 0 và ông Biden thực tế không bỏ đồng tiền bản quyền nào từ cuốn "Promises to Keep". Nhưng cuốn sách đóng vai trò “mở đường” cho hoạt động viết sách của vợ chồng Joe - Jill.

"Promise me, Dad” được Joe Biden phát hành năm 2017 là cuốn hồi ký thứ hai, kể về cái chết của người con trai Beau Biden vì bệnh ung thư. Cuốn sách nhanh chóng lọt top bán chạy nhất nước Mỹ với doanh số lên tới 300.000 bản. Chỉ tính riêng tiền xuất hiện tại các sự kiện quảng bá sách đã mang về cho Biden khoản tiền kếch xù lên tới 1,8 triệu USD.

Sự kiện công chúng

Việc tham gia các sự kiện trước công chúng cũng góp phần mang về cho cặp đôi Tân Tổng thống Mỹ khoảng 2,4 triệu USD trong suốt hơn một thập kỷ qua. Trong đó, khoảng 700.000 USD đến từ các sự kiện mà bà Jill Biden tham gia.

Vợ chồng Joe - Jill Biden

Ngoài các bài diễn thuyết, các bài giảng tại trường đại học cũng là nguồn thu tài chính lớn của ông Biden. Ông hiện đang giữ vị trí Giáo sự tại Trung tâm Ngoại giao và Gắn kết toàn cầu Biden thuộc Đại học Pennsylvania với mức lương hàng năm khoảng 400.000 USD. Một tin tức của tờ CNBC cho hay có những sự kiện như một bài giảng ở Đại học Drew (New Jersey) mang về cho Biden tới 190.000 USD.

Tổng cộng, từ năm 2017 (ngay sau khi rời cương vị Phó Tổng thống Mỹ) đến nay, cặp đôi Joe Biden và vợ đã kiếm được hơn 15 triệu USD từ cả tiền bản quyền sách và sự kiện công chúng.

Tài sản bất động sản

Dinh thự mà vợ chồng ông Biden sinh sống hiện nằm ở Wilmington, bang Delaware. Ngôi nhà đã xây dựng cách đây hơn 20 năm, rộng gần 650m2. Chuyên gia bất động sản Stephen Mottola của Long & Foster Real Estate nhận định trên tờ WSJ rằng dinh thự này hiện có giá ít nhất 2 triệu USD.

Ngôi nhà ở Delaware mà gia đình ông Biden từng muốn bán để chạy chữa cho người con Beau Biden

Ông Biden cũng mua một ngôi nhà ở bãi biển Delaware trị giá 2,7 triệu USD vào năm 2017. Tổng diện tích bất động sản này rộng khoảng 450m2.

Toàn cảnh ngôi nhà ven biển mà gia đình Biden mua với giá 2,7 triệu USD

Tờ Washington Post mới đây cho hay gia đình Biden cũng thuê một biệt thự xa hoa ở McLean, Virginia từ năm 2017 đến nay. Dinh thự rộng hơn 1.100m2 với nội thất bằng đá cẩm thạch, phòng tập thể dục, phòng tắm hơi và bãi đậu xe đủ chỗ cho ít nhất 20 chiếc ô tô. Cũng theo tờ báo này, tiền thuê nhà hàng tháng rơi vào khoảng 20.000 USD.

Bên trong dinh thự gia đình Biden thuê ở McLean

Nhìn chung, chỉ tính riêng từ năm 2017 sau khi rời Nhà Trắng đến nay, cặp đôi Joe - Jill Biden kiếm được gần 17 triệu USD. Trong đó, 11 triệu USD vào năm 2017, 4,5 triệu USD vào năm 2018 và 1 triệu USD vào năm 2019.