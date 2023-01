Kích cầu tiêu thụ sản phẩm thanh long Việt Nam tại thị trường Pakistan

Sản phẩm thanh long Bình Thuận (Việt Nam) đã được bày bán tại các siêu thị Pakistan nhưng do phải nhập số lượng nhỏ từ Dubai qua đường hàng không nên giá bán lẻ quá cao so với giá xuất khẩu của Việt Nam (8 USD/kg so với 1,2 USD/kg).

Việt Nam là nước xuất khẩu thanh long lớn nhất thế giới Thương vụ Việt Nam tại Pakistan cho biết, Việt Nam có diện tích và sản lượng thanh long lớn nhất châu Á và là nước xuất khẩu thanh long lớn nhất thế giới. Giá trị xuất khẩu thanh long của Việt Nam cũng tăng liên tục, từ hơn 57 triệu USD năm 2010, tăng lên hơn 483 triệu USD vào năm 2015 và đạt 1,34 tỷ USD năm 2020, cao hơn cả một số mặt hàng nông sản xuất khẩu truyền thống của Việt Nam như chè, hạt tiêu... Năm 2021, sản lượng thanh long cả nước đã tăng gấp đôi với gần 1,4 triệu tấn thanh long, tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của trái cây Việt Nam với kim ngạch đạt hơn 1,04 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 29,4% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước. Đây là sản phẩm đã thâm nhập được nhiều thị trường nhất, đặc biệt được trên 12 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đồng ý bảo hộ chỉ dẫn địa lý; trong đó, có các thị trường lớn và khó tính như: Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp và Hàn Quốc... Tại thị trường Pakistan từ năm 2010 sản phẩm thanh long Thái Lan đã được giới thiệu tại một số siêu thị cao cấp tại Pakistan nhưng không thành công do hình thức bề ngoài khác lạ. Ngay cả tên sản phẩm thanh long dịch sang tiếng Anh theo nghĩa đen cũng tạo phản ứng không thuận lợi từ khách hàng sở tại. Vì vậy Thương vụ quyết định sử dụng nguyên tên tiếng Việt của sản phẩm thanh long trong các tài liệu quảng bá. Từ năm 2021 sản phẩm thanh long Bình Thuận (Việt Nam) cũng đã được bày bán tại các siêu thị Pakistan nhưng do phải nhập số lượng nhỏ từ Dubai qua đường hàng không nên giá bán lẻ quá cao so với giá xuất khẩu của Việt Nam (8 USD/kg so với 1,2 USD/kg). Vì vậy sản phẩm thanh long Bình Thuận cũng chưa thành công. Thách thức đặt ra là làm sao để người tiêu dùng Pakistan biết đến các giá trị dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe của trái thanh long Việt Nam? Làm sao để doanh nghiệp Pakistan biết đến lợi thế so sánh của sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt nam? Thương vụ Việt Nam tại Pakistan đã lên kế hoạch và triển khai thực hiện chuỗi hoạt động kích cầu tiêu thụ sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường Pakistan. Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Pakistan. Thương vụ đã tiếp cận làm việc với các đầu mối nhập khẩu thanh long cung cấp cho các siêu thị Pakistan, đồng thời làm việc với Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận và Hiệp hội Xuất khẩu Thanh long Việt Nam để kết nối tổ chức nhập khẩu thanh long số lượng lớn trực tiếp từ Việt Nam sang Pakistan bằng đường biển, nhằm giảm giá thành nhập khẩu, trao đổi với 2 siêu thị Fresh Baskets và Hyper Stars về việc tổ chức hoạt động quảng bá sản phẩm thanh long tại siêu thị. Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan và Bộ phận Thương vụ đã tổ chức hoạt động quảng bá sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam tập trung vào việc giới thiệu cho người tiêu dùng Pakistan giá trị dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe của trái thanh long Việt Nam trái ngược với hình thức bề ngoài khác lạ của nó. Có thể nói, hầu hết khách hàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy trái thanh long hoặc lần đầu tiên được thưởng thức trái thanh long và cũng lần đầu tiên được giới thiệu giá trị dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe của trái thanh long Việt Nam. Kết quả là món trái cây thanh long Việt Nam được khách dự chiêu đãi hết sức ưu ái, kể cả 6 trái thanh long nguyên vỏ dùng để trưng bầy cũng “bí mật biến mất” hoặc được “xin”. Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Pakistan. Hoạt động tiếp theo là quảng bá sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam tại Phòng thương mại và công nghiệp Karachi (KCCI). Thương vụ Việt Nam tại Pakistan cho biết, Karachi là trung tâm tài chính, thương mại và công nghiệp của Pakistan. Phòng thương mại và công nghiệp Karachi tập trung các thành viên là đại diện ưu tú nhất của các cộng đồng doanh nghiệp tài chính, thương mại và công nghiệp của Pakistan. Tại lễ ra mắt ban lãnh đạo mới của Phòng thương mại và công nghiệp Karachi, trái thanh long Việt Nam đã được Thương vụ giới thiệu và quảng bá. Hầu hết các đại biểu tham gia sự kiện là lãnh đạo cao cấp của các doanh nghiệp đã có cơ hội thưởng thức trái thanh long trong các chuyến đi làm việc và nghỉ dưỡng ở nước ngoài nhưng đây là lần đầu tiên các đại biểu được giới thiệu chi tiết giá trị dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cũng như khả năng sinh lời của sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam. Ban lãnh đạo mới của Phòng thương mại và công nghiệp Karachi và các khách tham gia sự kiện hào hứng đón nhận tặng phẩm thanh long Việt Nam, chắc chắn giúp lan tỏa thông tin về sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp Pakistan. Đặc biệt Thương vụ phối hợp với Công ty E-Commerce Gateway Pakistan Ltd. tổ chức “Tháng giới thiệu sản phẩm thanh long Việt Nam” tại nhà hàng Basic tại thành phố Karachi. Nhà hàng Basic chuyên ẩm thực Việt Nam tại quận DHA là quận “nhà giầu” của thành phố Karachi. Thương vụ cung cấp miễn phí cho nhà hàng các công cụ, vật liệu quảng cáo và sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian một tháng để nhà hàng phục vụ khách hàng 2 món “thanh long tươi” và “sinh tố thanh long”. Thương vụ và nhà hàng đăng tin quảng bá trên tranh “fanpage” và các nhóm “whatsapps”. Đồng thời Thương vụ đã mời một số khách hàng tiềm năng, khách hàng thân thiết đến nhà hàng thưởng thức các món ăn Việt Nam để giới thiệu các món thanh long. “Tháng giới thiệu sản phẩm thanh long Việt Nam” đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng trong đó có đề nghị của chuỗi cửa hàng sinh tố nổi tiếng nhất thành phố Karachi “Master Juice Corner” giới thiệu món “sinh tố thanh long” tại các cơ sở của chuỗi. Với các ưu thế về lợi thế so sánh và các giá trị dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe, với quyết tâm giới thiệu quảng bá của Thương vụ và sự hợp tác hỗ trợ của doanh nghiệp Việt Nam và Pakistan, có thể khẳng định sản phẩm thanh long Việt Nam chắc chắn sẽ thành công trên thị trường Pakistan. Thanh long là trái cây bổ dưỡng nhưng những người này cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng 07/01/2023 17:13

