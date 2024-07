Trong quý II/2024, nhờ nhiều mảng kinh doanh khởi sắc, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Chứng khoán HSC, HoSE: HCM) ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.957 tỷ đồng, tăng 61%. Lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi lên hơn 590 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, Chứng khoán HSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.094 tỷ đồng , tăng hơn 86% so với cùng kỳ năm 2023 và cũng là mức cao nhất 2 năm qua. Kết quả này đạt được là nhờ các mảng kinh doanh của HSC đều tăng trưởng mạnh so với năm ngoái.

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng 88,6% lên hơn 397,7 tỷ đồng; lãi từ cho vay và phải thu tăng gần 67%, từ 231,4 tỷ lên hơn 386,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu môi giới tăng 81,5% lên 253,4 tỷ đồng; doanh thu lưu ký chứng khoán tăng 12,5% lên 2,7 tỷ đồng và đặc việt doanh thu tư vấn tài chính tăng "đột biến", từ hơn 669 triệu đồng tăng lên hơn 51,2 tỷ đồng.

Tóm tắt báo cáo tài chính quý II/2024 (Tổng hợp: PT)

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính cũng ghi nhận tăng hơn gấp đôi, từ hơn 300 triệu lên hơn 880 triệu đồng. Chi phí quản lý công ty chứng khoán và các chi phí khác cũng ghi nhận tăng, lần lượt lên 118.8 tỷ và hơn 230 triệu đồng.

Cuối cùng, Chứng khoán HSC báo lãi trước và sau thuế đạt 389,8 tỷ và 313,3 tỷ đồng; lần lượt tăng trưởng mạnh 98,8% và 99,3% so với quý II/2023 - đây cũng là mức lãi quý cao nhất gần 3 năm.

(Tổng hợp: PT)

Kết quả trên được ghi nhận trong bối cảnh thị trường thuận lợi, giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 24.000 tỷ đồng/ngày, chỉ số VN Index tăng hơn 10% từ 1.130 điểm vào cuối năm 2023 lên mức 1.245 điểm. HSC tăng trưởng ở tất cả các mảng kinh doanh.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, Chứng khoán HSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 1.956 tỷ đồng.

(nguồn: Chứng khoán HSC)

Trong đó: Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 468 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2023. Quý II/2024, HSC tiếp tục giữ vị trí top 5 thị phần môi giới lớn nhất HOSE với 6.4%, cải thiện hơn so với mức 5.3% của cả năm 2023. Cuối tháng 6.2024, HSC chính thức ra mắt nền tảng giao dịch trực tuyến mới HSC ONE. Kế thừa những tính năng của myhsc, HSC ONE được tăng cường tính bảo mật, cập nhật nhanh chóng biến động thị trường cũng như được phát triển thêm các tính năng mới nhằm đem đến những trải nghiệm đầu tư hiệu quả. Nền tảng giao dịch mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của HSC.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 714 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023. Dư nợ cho vay ký quỹ của HSC tiếp tục đà tăng trưởng và đạt hơn 18.500 tỷ đồng trong điều kiện thanh khoản của thị trường được cải thiện và nguồn vốn mới được bổ sung vào cuối quý II.

Doanh thu từ hoạt động tự doanh đạt 334 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng trong quý II, doanh thu hoạt động này đạt hơn 170 tỷ đồng và là mức cao nhất trong 5 quý liền kề gần đây.

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 52 tỷ đồng. Trong năm 2024, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của HSC dự kiến sẽ đem về kết quả khả quan trên cơ sở danh mục các thương vụ hiện có.

Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 736 tỷ đồng, tăng 110% so với 6 tháng đầu năm 2023.

Trong năm 2024, HSC đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.182 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.450 tỷ đồng , lần lượt tăng 41% và 72% so thực hiện năm 2023. Như vậy, công ty chứng khoán đã hoàn thành gần 62% chỉ tiêu doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/06/2024, tổng tài sản của HSC đạt 27.756 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10.664 tỷ đồng. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2024 đạt 1.090 đồng/cổ phiếu.

(nguồn: Chứng khoán HSC)

Ở một diễn biến khác, Chứng khoán HSC đã thực hiện 2 đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu vào tháng 1 với tỷ lệ 15% cho năm 2021, và tháng 8 bằng tiền mặt cho năm 2022 và 2023 với tổng tỷ lệ thực hiện là 12% mệnh giá. Kể từ khi niêm yết năm 2009, HSC luôn duy trì cổ tức cao cho cổ đông với tỷ lệ cổ tức chi trả đạt 50% lợi nhuận sau thuế.

Bên cạnh đó, vào tháng 6, HSC đã hoàn thành việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, qua đó tăng vốn điều lệ lên 7.048 tỷ đồng. Phần vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để tăng quy mô hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh.