KQKD quý I/2024: Phát Đạt (PDR) báo lãi tăng 146%, dư nợ tài chính hơn 3.500 tỷ đồng

Cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2024, Bất động sản Phát Đạt báo lãi trước thuế 76,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 52,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 146% và 135% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 162,2 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước (20,4 tỷ đồng) còn 943,8 triệu đồng.

Xét cơ cấu doanh thu cho thấy, quý I/2024, doanh thu của Phát Đạt chủ yếu đến từ chuyển nhượng căn hộ (159,3 tỷ đồng) và doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư (2,9 tỷ đồng). Đáng chú ý, doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng đất, trong khi đây là nguồn thu chính tại quý I/2023 (188,8 tỷ đông).

Doanh thu tài chính giảm 54% còn 1,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 32% còn 65,5 tỷ đồng và toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng giảm 16% còn 3,1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 43,4 tỷ đồng.

Kết quả, Phát Đạt báo lãi trước thuế 76,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 52,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 146% và 135% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý I/2024 của Phát Đạt

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Phát Đạt ở mức 21.428,5 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trữ tiền giảm 93% còn 34,7 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng nhẹ lên 12.302,4 tỷ đồng, chủ yếu là các bất động sản.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Phát Đạt hiện có một số dự án lớn như: Dự án The EverRich 2 (3.597,8 tỷ đồng), Dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 (2.423,2 tỷ đồng),...

Kết thúc quý I/2024, tổng nợ phải trả của Phát Đạt ở mức 11.797,4 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tài chính ở mức 3.542 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Phát Đạt kỳ vọng doanh thu tăng gần 5 lần

Theo thông báo, Phát Đạt dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/4 tới đây tại TP.HCM.

Tại tài liệu Đại hội, Bất động sản Phát Đạt dự trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu 2.982 tỷ đồng doanh thu và 880 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 383% và 29% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh từ 2007 tới nay của Bất động sản Phát Đạt.

Với mức lợi nhuận này, Phát Đạt dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ tối thiểu là 92%.

Theo kế hoạch, trong nửa đầu năm 2024, doanh nghiệp sẽ tập trung hoàn thiện sản phẩm, chiến lược bán hàng cũng như chuẩn bị chu đáo các giải pháp tài chính, nguồn lực và điều kiện để đảm bảo đáp ứng tốc độ triển khai dự án. Nửa cuối năm, Phát Đạt sẽ đẩy mạnh kế hoạch kinh doanh - bán hàng

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Phát Đạt dự kiến phát hành gần 131 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 15% (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Thời gian chi trả trong năm 2024.

Công ty cũng trình cổ đông phương án phát hành tối đa 14,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 12.000 đồng/cổ phiếu cho cán bộ nhân viên. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm từ thời điểm phát hành.