KQKD quý I/2024: Một doanh nghiệp thủy sản báo lãi tăng 20%, dư nợ tài chính hơn 764 tỷ đồng

CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang (HoSE: ACL) đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 321,1 tỷ đồng, tăng 129,8% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán ghi nhận tăng 107,6% lên 276,8 tỷ đồng.



Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng từ 1,3 tỷ đồng lên gần 3 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 16,9% xuống 7,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 114% lên 21 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 65% lên 10,9 tỷ đồng.

Kết quả, Cửu Long An Giang báo lãi trước thuế 2,6 tỷ đồng, lãi sau thuế 2,3 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 21% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý I/2024 của Cửu Long An Giang.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của công ty ở mức 1,694 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu năm. Trữ tiền ghi nhận 49,9 tỷ đồng, giảm 29,7% so với đầu năm. Hàng tồn kho tương đương đầu kỳ với 1.091,1 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của Cửu Long An Giang ở mức 892,7 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tài chính ở mức 764,6 tỷ đồng, giảm 4,7% so với hồi đầu năm.

Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang thành lập vào ngày 5/5/2003 tại phường Mỹ Quý, Long Xuyên, An Giang. Công ty có hoạt động kinh doanh chính là: chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản; Mua bán cá và thủy sản; Nuôi trồng thủy sản; chế biến thủy sản; Chế biến thức ăn gia súc.

Phiên trưa ngày 19/4, cổ phiếu ACL giảm nhẹ còn 12.250 đồng/cổ phiếu.