KQKD quý II/2024: Kinh doanh lao đao, Sợi Thế Kỷ (STK) ghi nhận khoản lỗ kỷ lục

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) ghi nhận doanh thu thuần của sợi Thế Kỷ đạt 569 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái và lỗ sau thuế 54 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 39 tỷ.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu thuần đạt 303 tỷ đồng giảm 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm mạnh từ hơn 60,2 tỷ xuống còn hơn 9,7 tỷ đồng do doanh số bán hàng thấp đồng thời việc ghi nhận chi phí ngưng máy vào giá vốn bán hàng, do công ty ngừng nhiều máy nhằm hạn chế gia tăng thêm thành phẩm tồn kho.

Lợi nhuận gộp giảm kéo theo biên lợi nhuận gộp giảm từ 14,7% xuống còn 3,3% trong quý này.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 38%, từ 5,8 tỷ lên hơn 8 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng đột biến, gấp 5,2 lần so với quý II năm ngoái lên 57,6 tỷ đồng, chủ yếu do khoản lỗ chênh lệch tỷ giá tăng mạnh. Chi phí bán hàng giảm từ 3,8 tỷ xuống còn hơn 2 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 16,5 tỷ xuống còn hơn 13,5 tỷ đồng, cả 2 đều lần lượt 47,4% và 18,2% so với quý II/2023.

Việc tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng không gồng được việc chi phí tài chính tăng mạnh. Cùng với việc doanh thu thuần trong quý giảm, Sợi Thế Kỷ báo lỗ sau thuế gần 56 tỷ đồng, là khoản lỗ kỷ lục trong lịch sử của Công ty.

Diễn biến lợi nhuận sau thuế từ 2015 tới nay (nguồn: BCTC các quý, tổng hợp: PT)

Trong năm 2024, Công ty lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạ 2.703 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 300 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Công ty đã thực hiện 21% kế hoạch doanh thu và còn cách rất xa kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Sợi Thế Kỷ đạt 3.574 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Khoản trữ tiền tại công ty này giảm 35% xuống 106 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn giảm 75% xuống 90,2 tỷ đồng. Nhờ cắt giảm năng suất nên hàng tồn kho đã giảm 17% xuống 507,5 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang có hơn 1.761 tỷ đồng - khoản mục này đến từ dự án Unitex. Trước đó, tháng 3/2023, Sợi Thế Kỷ đã công bố thông tin về Công ty TNHH Sợi, Dệt, Nhuộm Unitex (bên vay) đã ký kết thành công khoản vay hợp vốn với tổng giá trị 52,5 triệu USD, tương đương gần 1.233 tỷ đồng. Đây là khoản vay lớn nhất từ trước đến nay của Công ty.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Sợi Thế Kỷ tăng gần 44% so với đầu năm lên 1.934 tỷ đồng. Trong đó, gần 965 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 969 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Các khoản vay ngân hàng đến hạn phải trả

Chi tiết hơn về tình hình nợ vay, Sợi Thế Kỷ có hơn 632 tỷ đồng là các khoản vay ngắn hạn ngân hàng đến hạn phải trả. Các khoản vay tín chấp từ ngân hàng được thực hiện nhằm mục đích bổ sung nhu cầu vốn lưu động của Công ty.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 19/7, cổ phiếu STK tăng 0,73% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 34.650 đồng/cổ phiếu.