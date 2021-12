Lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng và lãi suất tiết kiệm lên cao - thời vụ hay dấu hiệu của chu kỳ mới?

Thị trường bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm thanh toán cuối năm và khiến thanh khoản trên hệ thống ngân hàng phần nào căng thẳng tạm thời – điều này đẩy lãi suất liên ngân hàng và lãi suất tiết kiệm tăng trong tuần giao dịch vừa qua.

Lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng và lãi suất tiết kiệm tăng nhiệt

Báo cáo tiền tệ vừa phát hành của Công ty Chứng khoán SSI cho biết, thị trường bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm thanh toán cuối năm và khiến thanh khoản trên hệ thống ngân hàng phần nào căng thẳng tạm thời.

Biểu hiện, kết tuần giao dịch từ ngày 12 đến ngày 17/12, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh từ 16 đến 47 điểm cơ bản so với cuối tuần liền trước. Lãi suất kỳ hạn qua đêm ở mức 0,86% (tăng 16 điểm cơ bản) và kỳ hạn 1 tuần là 1,1% (tăng 31 điểm cơ bản).

Trên thị trường 1, bước vào giai đoạn cao điểm thanh toán và tín dụng cuối năm, một số ngân hàng thương mại đã có bước điều chỉnh tăng nhẹ biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân, trong khi mặt bằng lãi suất huy động dành cho các tổ chức kinh tế không có nhiều biến động lớn.

Cụ thể, mức tăng ghi nhận từ 10 – 30 điểm cơ bản, chủ yếu xảy ra ở các ngân hàng thương mại nhỏ như Phương Đông, Đông Á hay VietBank nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi từ dân cư để có thể đảm bảo hoạt động cho vay cũng như nhu cầu khác của ngân hàng trong giai đoạn cuối năm.

Lãi suất tiết kiệm nhích tăng chủ yếu chỉ mang tính cục bộ, đặc biệt trong bối cảnh sức hấp dẫn của kênh tiền gửi giảm sút trước các kênh đầu tư khác.

Cụ thể, số liệu cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy tăng trưởng tiền gửi từ khu vực dân cư có xu hướng giảm mạnh. Tăng trưởng huy động khu vực này chỉ tăng trung bình khoảng 4% trong năm 2021, giảm từ mức 7,5% vào năm 2020.

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động vẫn đang được duy trì ở mức nền thấp, dao động từ 3 - 4% đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, 3,7 - 5% đối với kỳ hạn 6 - 12 tháng và 4,2 - 6,5% đối với kỳ hạn trên 12 tháng.

Lãi suất tiết kiệm tăng cục bộ tại một số ngân hàng. (Ảnh: Thanhnien)

Tỷ giá USD/VND hạ nhiệt

Ngược lại, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng đã giảm nhiệt so với tuần trước đó, khi giảm 0,4% trên thị trường liên ngân hàng và niêm yết tại các ngân hàng thương mại.

Cụ thể, tỷ giá niêm yết tại Vietcombank là 22.790/23.100, giảm 50-90 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với tuần liền trước. Nhìn chung, tỷ giá vẫn ở mức tương đối cao so với trước, khi trạng thái ngoại tệ trong hệ thống vẫn đang ở mức âm trong bối cảnh nhu cầu thanh toán cuối năm tăng mạnh.

"Về cơ bản, đồng VND vẫn cho thấy sức mạnh của mình thông qua nguồn cung ngoại tệ vào Việt Nam vẫn duy trì tích cực. Cán cân thương mại thặng dư (11 tháng được điều chỉnh tăng, ước tính xuất siêu 1,46 tỷ USD) bên cạnh dòng vốn FDI giải ngân và dòng tiền kiều hối khả quan", các chuyên gia SSI nhấn mạnh.

Trên thị trường tự do, tỷ giá do có biến động trái chiều, khi tăng 150 đồng cho cả 2 chiều mua vào/bán ra lên 23.700 VND/USD và 23.740 VND/USD, chủ yếu do chênh lệch giá vàng trong nước - quốc tế duy trì ở mức đỉnh – khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá USD/VND hạ nhiệt theo sau thông tin các thông tin cho thấy các NHTW lớn trên thế giới phát tín hiệu sẽ bắt đầu thắt chặt hơn chính sách tiền tệ.

Cụ thể, trong cuộc họp chính sách tháng 12 của năm 2021, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết có thể sẽ sớm kết thúc chương trình mua tài sản vào tháng 3/2022 bằng cách tăng nhanh tốc độ giảm mua tài sản; đồng thời có thể sẽ có 3 lần tăng lãi suất cơ sở (LSCS) trong năm 2022.

Trong lúc đó, NHTW Châu Âu ECB cho biết sẽ giảm tốc độ mua tài sản khẩn cấp trong trời gian diễn ra đại dịch trị giá 1.850 tỷ EUR kể từ quý I/2022, sau đó sẽ kết thúc chương trình này vào tháng 03/2022.

NHTW Anh cũng đã quyết định tăng LSCS từ mức 0,10% lên 0,25%, chấm dứt thời kỳ lãi suất thấp kỷ lục kể từ tháng 03/2020 nhằm hỗ trợ nền kinh tế dưới tác động của Covid-19.

Trước những thông tin kể trên, chỉ số DXY tăng 0,4%, trong khi đó các đồng tiền chủ chốt khác giảm như CAD (-1,3%), EUR (-0,65%), GBP (-0,21%).