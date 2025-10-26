Nhịp sống miền Trung

Cực phẩm trầm hương nặng 55kg được đưa ra đấu giá

+ aA -
Công Hoàng
26/10/2025 07:21 GMT +7
Cây trầm hương nặng 55kg cũng là 1 trong 3 vật phẩm quý, có giá trị cao được CLB Doanh nhân người Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh, đưa ra đấu giá lấy tiền ủng hộ cho người nghèo ở quê nhà.

Tối 25/10, tại TP.Hồ Chí Minh, CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức kỉ niệm 15 năm ngày thành lập, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang tham quan một gian hàng của doanh nghiệp Quảng Ngãi, được trưng bày tại Lễ kỉ niệm tại TP.Hồ Chí Minh.Ảnh: CX

Cùng với những nội dung liên quan khác, tại lễ kỉ niệm 15 năm, CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh, đã đưa ra 3 vật phẩm quý, gồm cây Trầm hương cao 2,34m, đường kính 60cm và nặng 55kg; 2 bình rượu sâm và 1 vòng ngọc trai ra đấu giá, lấy tiền hỗ trợ cho người nghèo và khó khăn của quê nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng tham dự và rót rượu chúc mừng sinh nhật tuổi 15 của CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh.Ảnh: CX

Theo đó cây trầm hương nặng 55kg, có giá khởi điểm ban đầu 399 triệu đồng, đã được các cá nhân và doanh nhân tại buổi lễ đấu giá và trúng, với số tiền 900 triệu đồng.

Cây trầm hương 55kg và chủ nhân đấu giá trúng.Ảnh: CX

2 bình rượu sâm Ngọc linh có giá khởi điểm 50 triệu đồng, được đấu giá trúng với mức 120 triệu đồng; vòng ngọc trai có giá khởi điểm 19 triệu đồng, đã được đấu giá trúng với mức 100 triệu đồng.

Chủ nhân đấu trúng 2 bình rượu sâm Ngọc Linh.Ảnh: CX

Toàn bộ tổng số tiền đấu giá trúng đối với 3 vật phẩm quý nêu trên (2,37 tỷ đồng), được Hội doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh sẽ mang hỗ trợ cho người dân nghèo, khó khăn ở quê nhà.

Tham khảo thêm
Đà Nẵng thu hơn 2.200 tỷ đồng từ đấu giá đất và sắp đấu 234 lô

Đà Nẵng thu hơn 2.200 tỷ đồng từ đấu giá đất và sắp đấu 234 lô
5

Đã đến lúc Nhà nước lập Trung tâm giao dịch: Bài học từ những “đại gia” thao túng thị trường bất động sản (Bài 2)

Đã đến lúc Nhà nước lập Trung tâm giao dịch: Bài học từ những “đại gia” thao túng thị trường bất động sản (Bài 2)
4

Hai ông lớn tham gia đấu giá 3.790 căn tái định cư Thủ Thiêm có tiềm lực ra sao?

Hai ông lớn tham gia đấu giá 3.790 căn tái định cư Thủ Thiêm có tiềm lực ra sao?

Tags:

Cùng chuyên mục

Dự án trăm tỷ chậm tiến độ, lãnh đạo TP.Huế chỉ đạo áp giá đền bù minh bạch, sát thực tế

Dự án trăm tỷ chậm tiến độ, lãnh đạo TP.Huế chỉ đạo áp giá đền bù minh bạch, sát thực tế

Đà Nẵng: Thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nền kinh tế xanh toàn cầu

Đà Nẵng: Thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nền kinh tế xanh toàn cầu

Gia Lai đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng 7 trường nội trú vùng biên giới

Gia Lai đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng 7 trường nội trú vùng biên giới

TP. Huế chuyển đổi hơn 154 ha rừng để thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng

TP. Huế chuyển đổi hơn 154 ha rừng để thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng

Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn, Gia Lai trực tiếp đi kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn, Gia Lai trực tiếp đi kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Dự án Trung tâm giới thiệu, trưng bày các sản phẩm xây dựng hơn 131 tỷ đồng ở Huế vẫn “ế” nhà đầu tư

Dự án Trung tâm giới thiệu, trưng bày các sản phẩm xây dựng hơn 131 tỷ đồng ở Huế vẫn “ế” nhà đầu tư

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Dự án trăm tỷ chậm tiến độ, lãnh đạo TP.Huế chỉ đạo áp giá đền bù minh bạch, sát thực tế

Dự án trăm tỷ chậm tiến độ, lãnh đạo TP.Huế chỉ đạo áp giá đền bù minh bạch, sát thực tế

Đà Nẵng: Thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nền kinh tế xanh toàn cầu

Đà Nẵng: Thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nền kinh tế xanh toàn cầu

Gia Lai đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng 7 trường nội trú vùng biên giới

Gia Lai đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng 7 trường nội trú vùng biên giới

TP. Huế chuyển đổi hơn 154 ha rừng để thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng

TP. Huế chuyển đổi hơn 154 ha rừng để thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng