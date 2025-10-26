Cực phẩm trầm hương nặng 55kg được đưa ra đấu giá

Tối 25/10, tại TP.Hồ Chí Minh, CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức kỉ niệm 15 năm ngày thành lập, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang tham quan một gian hàng của doanh nghiệp Quảng Ngãi, được trưng bày tại Lễ kỉ niệm tại TP.Hồ Chí Minh.Ảnh: CX

Cùng với những nội dung liên quan khác, tại lễ kỉ niệm 15 năm, CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh, đã đưa ra 3 vật phẩm quý, gồm cây Trầm hương cao 2,34m, đường kính 60cm và nặng 55kg; 2 bình rượu sâm và 1 vòng ngọc trai ra đấu giá, lấy tiền hỗ trợ cho người nghèo và khó khăn của quê nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng tham dự và rót rượu chúc mừng sinh nhật tuổi 15 của CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh.Ảnh: CX

Theo đó cây trầm hương nặng 55kg, có giá khởi điểm ban đầu 399 triệu đồng, đã được các cá nhân và doanh nhân tại buổi lễ đấu giá và trúng, với số tiền 900 triệu đồng.

Cây trầm hương 55kg và chủ nhân đấu giá trúng.Ảnh: CX

2 bình rượu sâm Ngọc linh có giá khởi điểm 50 triệu đồng, được đấu giá trúng với mức 120 triệu đồng; vòng ngọc trai có giá khởi điểm 19 triệu đồng, đã được đấu giá trúng với mức 100 triệu đồng.

Chủ nhân đấu trúng 2 bình rượu sâm Ngọc Linh.Ảnh: CX

Toàn bộ tổng số tiền đấu giá trúng đối với 3 vật phẩm quý nêu trên (2,37 tỷ đồng), được Hội doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh sẽ mang hỗ trợ cho người dân nghèo, khó khăn ở quê nhà.