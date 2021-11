Lạm phát sẽ “giết chết” Giấc mơ Mỹ, giá vàng tăng 6%/tháng chỉ là bước khởi đầu

Trong nước, giá vàng chiều ngày 16/11/2021 đã tăng sốc thêm 1 triệu đến 1,2 triệu đồng/lượng cho cả chiều mua vào bán ra. EB Tucker, Giám đốc Metalla Royal cho rằng, vàng tiếp tục tăng cao hơn nữa vì lạm phát ở Mỹ chưa dừng lại.

Giá vàng hôm nay ngày 16/11/2021 trên thị trường thế giới đã tăng 6,11% trong vòng 1 tháng qua, đang giao dịch ở mức 1.872,26 USD/ounce, tăng thêm 10 USD/ounce so với giá mở cửa. Trong đó nhà đầu tư đẩy mạnh mua vàng đã kéo giá vàng tăng thêm hơn 11 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng chiều ngày 16/11/2021 đã tăng thêm 1 triệu đến 1,2 triệu đồng/lượng cho cả chiều mua vào bán ra. Giá vàng SJC loại 1 lượng có giá mua vào – bán ra là 61,1 triệu đồng- 61,82 triệu đồng/lượng. Vàng miếng Vàng rồng Thăng Long đang có giá mua vào – bán ra là 53,59 triệu đồng – 54,24 triệu đồng/lượng.

Lạm phát ở Mỹ hiện đang ở mức cao nhất kể từ năm 1990, nhưng con số sẽ không chỉ dừng lại ở đây, EB Tucker, Giám đốc Metalla Royal, đồng thời là tác giả cuốn sách "Why Gold, Why Now?" ("Tại sao là Vàng, Tại sao là Bây giờ?") cho biết.

Giám đốc Metalla Royal cho rằng, lạm phát sẽ "giết chết" Giấc mơ Mỹ, giá cả đang trên đà tăng vọt. Đây cũng là lý do giá vàng sẽ tiếp tục nhảy vọt trong thời gian tới.

"6% mới chỉ là bước khởi đầu. Nó không phải là "phút bốc đồng". Giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa. Bởi không bên nào định giảm giá cả khi vàng là tài sản trú ẩn an toàn", ông Tucker nói với Biên tập viên David Lin của Tạp chí Kitco News.

Mặc dù tiền lương đang tăng nhưng tốc độ tăng vẫn không theo kịp lạm phát. Theo dữ liệu mới nhất của Cơ quan Theo dõi mức tăng trưởng tiền lương của Fed tại Atlanta, tính đến tháng 10, mức tăng trưởng tiền lương là 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vẫn thấp hơn mức chỉ số CPI (chỉ số giá tiêu dùng) toàn phần 6,2% cùng kỳ.

"Tiền lương sẽ tiếp tục tăng, nhưng không bao giờ là đủ cả," Tucker nói. "Chúng ta sẽ không bao giờ đuổi kịp. Chúng ta cứ chạy và chạy mãi như có một củ cà rốt phía trước nhưng ta sẽ không bao giờ bắt được củ cà rốt ấy", Giám đốc Metalla Royal.