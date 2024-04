Lần thứ 6, Tân Tạo (ITA) đề nghị HoSE xem xét đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) đã có công văn gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo.

Tân Tạo cho biết: Công ty đã công bố thông tin và khắc phục hết nguyên nhân đưa chứng khoán ITA vào diện cảnh báo do vi phạm quy định về công bố thông tin theo Quyết định số 585 ngày 1/3/2023 của HoSE, đề nghị HoSE đưa mã cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo (lần 6).

5 lần gửi công văn đề nghị

Hơn 8 tháng kể từ ngày Tân Tạo đủ điều kiện đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo, Công ty đã có tới 5 lần gửi công văn đến HoSE từ ngày 7/8/2023 tới ngày 27/1/2024. Tuy nhiên, HoSE vẫn không giải quyết đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo.

Tân Tạo nhấn mạnh thêm: việc giải quyết chậm trễ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh, gây thiệt hại cho Công ty và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chưa chọn được đơn vị kiểm toán, Tân Tạo phải gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Trước đó, HĐQT Tân Tạo vừa thông qua việc gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, chậm nhất trước ngày 30/6/2024, do trường hợp bất khả kháng.

Lý do cho việc gia hạn được Tân Tạo đưa ra do ngày 29/12/2023, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (Công ty kiểm toán AASCS) đột ngột gửi thông báo không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 do không thể thu xếp được nhân sự và thời gian.

Trước đó, Tân Tạo cũng đã xin hoãn công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo thường niên năm 2023 với lý do tương tự ở trên.

Tân Tạo cho biết thêm, trường hợp đến ngày 30/6/2024 vẫn chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 do trường hợp bất khả kháng nêu trên thì HĐQT sẽ họp lấy ý kiến và thống nhất tổ chức sau.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 9/4, giá cổ phiếu ITA tăng 0,71% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 5.640 đồng/cổ phiếu.