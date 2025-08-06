Lạng Sơn: Giải ngân vốn đầu tư công và sản xuất công nghiệp tạo cú hích cho tăng trưởng

Vai trò từ dòng vốn công

Là tỉnh còn khó khăn vì vậy vai trò “vốn mồi” của đầu tư công đối với tỉnh Lạng Sơn là hết sức quan trọng. Ngay từ những ngày đầu năm, UBND tỉnh Lạng Sơn đã cho thấy một quyết tâm chính trị mạnh mẽ, coi việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, là thước đo năng lực và trách nhiệm của người đứng đầu.

6 tháng đầu năm 2025 kinh tế tỉnh Lạng Sơn đã phát triển với nhiều gam màu sáng. Ảnh: Hoàng Tính

Hàng loạt các chỉ đạo quyết liệt đã được ban hành, đóng vai trò như những mệnh lệnh để tháo gỡ các điểm nghẽn tồn tại. Tiêu biểu là Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 12/3/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Không dừng lại ở chỉ thị, tỉnh đã thành lập các Tổ công tác đặc biệt theo Quyết định số 475/QĐ-UBND để trực tiếp "xung trận", kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án cụ thể trên địa bàn.

Sự quyết liệt đó đã mang lại những kết quả ấn tượng, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 11.267 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn từ ngân sách Nhà nước, tức dòng vốn đầu tư công, đạt 2.716,8 tỷ đồng, tăng 15,81%.

Sức bật của sản xuất công nghiệp

Khi dòng vốn công được đưa vào nền kinh tế, hiệu ứng lan tỏa rõ rệt nhất chính là sự phục hồi và tăng trưởng của sản xuất công nghiệp. Các công trình hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, dự án dân sinh... được đẩy nhanh tiến độ đã tạo ra nhu cầu khổng lồ về vật liệu xây dựng và các sản phẩm công nghiệp phụ trợ.

Sản xuất công nghiệp có sự bứt phá ngoạn mục. Ảnh: Hoàng Tính

Theo số liệu từ Thống kê tỉnh Lạng Sơn, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong 6 tháng ước tính tăng 5,72% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, những ngành liên quan trực tiếp đến đầu tư xây dựng đã có sự bứt phá ngoạn mục.

Ngành khai khoáng tăng tới 16,18%. Nguyên nhân chính là do nhu cầu tiêu thụ than tăng cao từ Công ty Nhiệt điện Na Dương và đặc biệt là nhu cầu về đá, cát, sỏi phục vụ các công trình hạ tầng trên địa bàn.

Ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại (chủ yếu là xi măng, gạch xây dựng...) đã có mức tăng trưởng không tưởng, lên tới 33,34%. Các nhà máy xi măng, gạch tuynel trên địa bàn gần như hoạt động hết công suất để đáp ứng các đơn hàng. Nhịp đập sôi động từ các công trường đã truyền lửa trực tiếp đến các nhà máy, xí nghiệp.

Không chỉ các ngành phục vụ xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định 5,25%, cho thấy một sự phục hồi khá toàn diện.

Hiệu ứng lan tỏa từ khu vực tư nhân

Điều quan trọng nhất mà cú hích kép này tạo ra chính là mang lại việc làm, tạo ra một môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, từ đó kích thích và thu hút mạnh mẽ dòng vốn từ khu vực kinh tế tư nhân.

Môi trường đầu tư thuận lợi khu vực kinh tế tư nhân ngày càng phát triển

Khi Chính quyền hành động quyết liệt, minh bạch, sẵn sàng tháo gỡ khó khăn, các nhà đầu tư sẽ cảm thấy an tâm để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Vốn đầu tư thực hiện của khu vực ngoài nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 8.549 tỷ đồng, tăng 18,68% và chiếm tới gần 76% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Đặc biệt, vốn đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân và tổ chức ngoài nhà nước tăng đột phá 31,08%.

Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho vai trò "dẫn dắt" của đầu tư công. Dòng vốn nhà nước đi trước mở đường, cải thiện hạ tầng, hoàn thiện thể chế, và dòng vốn tư nhân sẽ theo sau, lấp đầy các không gian phát triển, tạo ra sản phẩm, dịch vụ và của cải cho xã hội.

Với những kết quả ấn tượng đã đạt được, có thể khẳng định Lạng Sơn đang đi đúng hướng trong chiến lược phát triển kinh tế. Việc xác định đầu tư công là mũi đột phá, tạo đà cho công nghiệp phát triển là một bước đi khôn ngoan, không chỉ mang lại những con số tăng trưởng ấn tượng trong ngắn hạn mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm là tiếp tục giữ vững ngọn lửa quyết tâm, duy trì đà tăng trưởng, để cú hích kép hôm nay sẽ tạo ra sức bật mạnh mẽ hơn nữa, đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.