"Làn sóng" vận chuyển lương thực, nông sản: 30% khách hàng doanh nghiệp vừa & nhỏ đang có nhu cầu "đặc biệt"

Lalamove - nền tảng giao hàng theo yêu cầu 24/7, đã công bố kết quả khảo sát "Doanh nghiệp SME và nhu cầu vận chuyển năm 2025" nhằm hiểu rõ hơn góc nhìn của doanh nghiệp vừa và nhỏ với thị trường logistics với gần 300 lượt tham gia khảo sát. Từ đó, nền tảng có thể đồng hành hiệu quả hơn với nhà bán hàng trong tương lai.

Khảo sát được Lalamove thực hiện từ tháng 9 đến tháng 10/2025 cho gần 300 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), về tình hình kinh doanh của họ trong 3 tháng tới. Khảo sát được tiến hành nhằm hiểu rõ hơn góc nhìn của doanh nghiệp SME với thị trường logistics và cách họ ứng dụng công nghệ vào hoạt động vận tải hàng hóa.

Theo đó, 80% doanh nghiệp SME tin rằng tình hình kinh doanh của họ sẽ tiếp tục khởi sắc trong năm 2026.

Nhiều thách thức, doanh nghiệp vẫn không lung lay

Kết quả chỉ ra rằng hơn 60% SME dự đoán chi phí vận tải và logistics sẽ tiếp tục tăng. Đồng thời, 25% nhà bán hàng cho rằng sức mua của người tiêu dùng ngày càng giảm, báo hiệu thách thức không hề nhỏ. Do đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có xu hướng tìm kiếm đơn vị vận chuyển đáp ứng mức chi phí hợp lý mà vẫn đảm bảo hiệu quả, an toàn hàng hóa.

Minh chứng cho điều này, 40% khách hàng SME tham gia khảo sát cho biết họ sử dụng dịch vụ vận chuyển của Lalamove rất thường xuyên (hơn 5 đơn mỗi tuần). Số liệu này cho thấy các doanh nghiệp đã dần trở nên quen thuộc với các nền tảng giao hàng ứng dụng công nghệ, khác biệt hẳn so với đội xe chở hàng truyền thống trước đây.

Đáp ứng đa dạng nhu cầu logistics trên nhiều lĩnh vực

Trong số 300 doanh nghiệp SME đã tham gia khảo sát, có tất cả 10 ngành nghề khác nhau. Điều này thể hiện sự đa dạng trong lĩnh vực kinh doanh, mong muốn tìm kiếm giải pháp tốt hơn với các nền tảng giao hàng công nghệ tại thị trường Việt Nam.

Trong đó, chiếm tỉ lệ cao nhất là lĩnh vực “Bán buôn” với 40%, theo sau đó là lĩnh vực “Bán lẻ trực tuyến” với 15%, các ngành hàng còn lại cũng đáng chú ý như “Thương mại xuất nhập khẩu”, “Bao bì”, “đóng gói”,...

Đặc biệt, một xu hướng mới trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã nổi lên, khoảng 30% khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng nông sản, lương thực thực phẩm số lượng lớn.

Các doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi nhiều hơn ở đối tác logistics. Họ mong muốn đơn vị vận chuyển không chỉ cung cấp cước phí minh bạch, giao hàng đúng hạn và đảm bảo an toàn hàng hóa - mà không cần can thiệp quá nhiều từ phía khách hàng. “An toàn hàng hóa” (chiếm 41%) và “Chi phí hợp lý” (chiếm 20%) là hai yếu tố quan trọng nhất đối với nhà phân phối khi lựa chọn đơn vị vận chuyển.

Ngoài ra, việc “Kết nối nhanh chóng với tài xế” và “Dịch vụ hỗ trợ khách hàng” là 2 yếu tố mà người dùng lưu ý không kém khi sử dụng dịch vụ từ các ứng dụng giao hàng.

Lựa chọn đơn vị vận chuyển phù hợp giúp tối ưu hóa quy trình vận hành

Là đối tác vận chuyển đáng tin cậy đồng hành cùng doanh nghiệp, Lalamove cung cấp đa dạng các loại phương tiện vận chuyển như xe máy (giao cồng kềnh, giao chành xe) và xe van, xe tải (dịch vụ bốc xếp, dịch vụ xe trọn gói từ 3 giờ và giao hàng đường dài); với 20 điểm trả hàng và tính năng hẹn lịch.



Ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc điều hành Lalamove Việt Nam chia sẻ: “Cuộc khảo sát cho thấy nhiều doanh nghiệp SME thể hiện rõ tinh thần lạc quan của họ đối với dịch vụ vận chuyển tại Việt Nam.

Dù vậy, họ vẫn đối diện với nhiều thách thức trong năm tới như sức mua của người tiêu dùng giảm, chi phí logistics và mặt bằng cao… Tại Lalamove, chúng tôi thấu hiểu những khó khăn đó – và đang tập trung hỗ trợ SME tiết kiệm chi phí thông qua các giải pháp vận chuyển hiệu quả.”

Nhìn chung, dù các doanh nghiệp còn gặp nhiều thách thức, nhưng với những nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ đến từ các nền tảng giao hàng sẽ giúp quy trình vận hành ngày càng tối ưu. Tại thời điểm gần về cuối năm, các dịp lễ và ngày Tết cận kề, nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng cao, tạo động lực cho nhu cầu giao hàng từ các SME.

