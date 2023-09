Lãnh đạo Công ty Nam Long (NLG) sắp được thưởng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu theo chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho các lãnh đạo và quản lý cấp cao (ESG).

Cụ thể, Nam Long sẽ phát hành 697.171 cổ phiếu NLG với giá 0 đồng/cổ phiếu cho 60 lãnh đạo và quản lý cấp cao. Trong đó, 80,57% số cổ phần ESG dự kiến phát hành mới là dành cho 59 người lao động trong nước và 19,43% cho 1 người lao động nước ngoài. Lượng cổ phiếu phát hành thêm này tương đương 0,18% số lượng cổ phiếu của công ty đang lưu hành trên thị trường.

Thời gian phát hành là trong năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua phương án phát hành. Toàn bộ số cổ phiếu nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Ở một diễn biến khác, Nam Long đã phê duyệt phương án phát hành tối đa 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Nam Long dự kiến thu về 500 tỷ đồng cho đợt phát hành này.

Trái phiếu được chào bán thành một đợt duy nhất với tổi đa 5.000 trái phiếu, dự kiến phát hành vào Quý III/2023.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành là quyền sử dụng đất đối với khu đất tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích 49,2 ha. Giá trị tài sản đảm bảo là 945,4 tỷ đồng, căn cứ theo chứng minh thẩm định giá do Công ty Cổ phần Thẩm định giá Exim cấp ngày 12/6/2023.

Toàn bộ số tiền thu về dự kiến sẽ được sử dụng để đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Nam Long 2, thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ do CTCP Đầu tư Nam Long – Chi nhánh Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Lãi suất cho 6 tháng đầu tiên của lô trái phiếu này là 9,6%/năm. Sau 6 tháng đầu, lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 26/9, giá cổ phiếu NLG giảm 0,89% so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 33.400 đồng/cổ phiếu.