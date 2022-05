Khuấy động mùa hè cực chất trên đỉnh Bà Nà mỗi dịp hè về, năm nay, trở lại mùa thứ 5, B’estival 2022 thết đãi du khách một lễ hội tưng bừng, cuồng nhiệt với phiên bản mới ngập tràn những bất ngờ khó cưỡng.

Là sự kiện sôi động, rực rỡ nhất trong năm của "vương quốc những lễ hội’’ Bà Nà Hills, Lễ hội B’estival ẩm thực và bia trên đỉnh Bà Nà đã trở thành trở thành một "thương hiệu" của khu du lịch Sun World Ba Na Hills, điểm check-in không thể bỏ qua khi tới Đà Nẵng mỗi dịp hè.

Đã được tổ chức 4 năm, và năm nay là năm thứ 5, B’estival mỗi phiên bản lại được đầu tư, làm mới với những sáng tạo không biên giới, ngày càng hấp dẫn, hoành tráng và cuốn hút hơn.

Năm nay, B’estival kéo dài suốt bốn tháng, từ 30/4 đến 30/8, thổi vào không gian mùa hè trên đỉnh Bà Nà những sôi động, cuồng nhiệt nồng nàn.

Ngay giữa khuôn viên Làng Pháp mộng mơ, những dàn cờ đuôi nheo đầy màu sắc tung bay, những chiếc xe ngựa ngập hoa tươi, chở thùng bia khổng lồ dẫn lối du khách lạc bước vào bầu không khí lễ hội phương Tây phóng khoáng và quyến rũ.

Linh hồn của B’estival nằm ở những vại bia Đức sóng sánh thơm lừng vị bia vàng, bia đen đặc trưng và những món ăn gợi nhắc xứ sở Baravia xa xôi như bánh mỳ cuộn thừng nướng vàng nâu, xúc xích nướng, gà quay, phomai thơm lừng béo ngậy... Trong không gian rộn ràng của âm nhạc và của cả những vũ điệu tưng bừng được trình diễn bởi các nghệ sỹ quốc tế, men say và những món ăn độc đáo ấy như dẫn lối du khách lạc bước tới trời Âu.

Đặc biệt, năm nay, Lễ hội B’estival thêm phần kịch tính với mini game Truy tìm vua bia, nơi các quý ông thỏa sức giao lưu tưng bừng, thể hiện niềm đam mê với bia Đức, và người chiến thắng sẽ được tung hô theo một cách cực kỳ phấn khích, với nghi thức phong vương, tặng quốc huy, áo choàng cùng vương miện và ngồi trên ngai vàng của bữa tiệc.

Cùng với lễ hội B’estival ẩm thực và bia, mùa hè này, Bà Nà Hills còn thết đãi du khách thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ, để chuyến khám phá "xứ tiên" sẽ là một cuộc du hành kỳ diệu của những niềm vui không dứt.

Chiếc "Cổng Thời Gian" độc đáo ngay tại lối vào khu du lịch là điểm nhấn đầu tiên, một biểu tượng mới cho vùng đất mầu nhiệm của những câu chuyện kỳ ảo, siêu thực. Cánh cổng độc đáo này là sự kết hợp khéo léo, tinh tế của âm thanh với nghệ thuật trình diễn ánh sáng, nước, sương mù. Đây cũng là điểm khởi đầu cho hành trình phiêu lưu kỳ thú vào xứ sở Người khổng lồ, đắm chìm trong không gian kỳ thú tại 2 vương quốc Mặt Trời và Mặt Trăng.

Cùng với đó, Thác Thần Mặt trời (Helios Waterfall)- tuyệt phẩm mới mà Sun World Ba Na Hills vừa ra mắt, là một nét phác họa tinh tế, đậm chất châu Âu cho du khách tham gia Lễ hội B’estival Ẩm thực và Bia, bởi chuyến đi năm nay sẽ thật đáng giá, khi du khách không chỉ được chạm chân Cầu Vàng nổi tiếng thế giới, mà còn được tận mắt ngắm hơn 40 bức tượng tinh xảo, tái hiện các kiệt tác điêu khắc nổi tiếng thế giới nổi bật lung linh giữa không gian đẹp như cổ tích của Sun World Ba Na Hills.

Nối tiếp hành trình Lễ hội, các fan của thế giới ảo sẽ không thể bỏ qua Lâu đài Mặt Trăng với trải nghiệm rạp Airship du hành đầy ngoạn mục, mãn nhãn, xóa nhòa ranh giới giữa thực tế và viễn tưởng tại rạp "Mắt Bay". Cũng trong hè này, rạp phim "Giao Lộ Trăng" có sức chứa 337 ghế của nhà sản xuất phim 4D hàng đầu thế giới Kraftwrek (Áo), cũng sẽ ra mắt, mang tới cho du khách thêm một trải nghiệm công nghệ giải trí đỉnh cao, tiêu chuẩn quốc tế ngay trong chuyến phiêu lưu kỳ thú tại Bà Nà.

Và trong số những trải nghiệm cực đỉnh tại Bà Nà Hills hè này, không thể không nhắc đến show nghệ thuật "Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng – The Battle of the Moon Kingdom".

Kể câu chuyện về những cư dân kỳ lạ và phi thường trong Xứ sở của những người khổng lồ, cùng trận chiến oai hùng chống lại những kẻ xâm lăng, qua sự chỉ đạo tài tình của "phù thủy sân khấu" Phạm Hoàng Nam và biên đạo múa Trần Ly Ly, cùng sự tham gia trình diễn của 160 nghệ sĩ, trong đó có 90 nghệ sĩ quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Nga, Brazil, Ukraine… cùng 70 nghệ sĩ Việt Nam, show diễn đẳng cấp khiến khán giả phải trầm trồ thán phục bởi độ hoành tráng và những lớp lang nghệ thuật tài tình.

Say trong Lễ hội bia B’estival ẩm thực và bia đẹp và sôi động nhất từ trước tới nay, thưởng ngoạn những điểm check-in mới đắt giá, cả ngàn trải nghiệm hấp dẫn đang chờ đón du khách tại Bà Nà Hills hè này, để đắm say trong không gian tuyệt đẹp, ngập niềm vui của xứ sở diệu kỳ trên đỉnh núi Chúa.