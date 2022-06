Lệnh cấm xuất khẩu thịt gà của Malaysia bắt đầu có hiệu lực

Lệnh cấm xuất khẩu thịt gà của Malaysia có hiệu lực từ ngày 1/6, nhằm ổn định nguồn cung trong nước và giải quyết tình trạng thiếu hụt.

Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob công bố lệnh cấm vào ngày 23/5 khi giá thịt gà và các sản phẩm từ thịt gà trên thị trường tăng mạnh và nguồn cung không đủ cho người tiêu dùng trong nước.

Thịt gà được bày bán ở ngoại ô Kuala Lumper, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Lệnh cấm sẽ được duy trì cho đến khi tình hình ổn định, cho phép quốc gia Đông Nam Á này có nguồn cung đủ lớn.

Lệnh cấm trên, cùng với việc bãi bỏ một số giấy phép nhập khẩu cũng như tạo thuận lợi cho việc hỗ trợ cho người nông dân, nhằm tăng cường an ninh lương thực quốc gia.

Hoạt động mua bán tại các chợ quanh thủ đô Kuala Lumpur cho thấy nguồn cung thịt gà đủ để đáp ứng nhu cầu ở mức giá trần đã được đặt ra kể từ tháng 2 là 8,9 ringgit (2 USD)/kg.

Tình trạng thiếu thịt gà và các sản phẩm từ thịt gà được cho là do thời tiết bất lợi, những gián đoạn nguồn cung do đại dịch và các vấn đề về thức ăn cũng như các vấn đề khác một phần do xung đột tại Ukraine.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm, Malaysia xuất khẩu trên 49 triệu con gà sống trong năm 2020.