Liên danh Đèo Cả liên tiếp trúng 2 gói thầu quản lý, bảo dưỡng hạ tầng giao thông

Liên danh nhà thầu do Đèo Cả đứng đầu đã trúng thầu gói thầu số 01 - quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc đoạn từ Bắc hầm Tam Điệp đến Diễn Châu.

Khu Quản lý đường bộ II thuộc Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc đoạn từ Bắc hầm Tam Điệp đến Diễn Châu (Km 288+00 - Km 420+00).



Theo kết quả, Liên danh do Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) đứng đầu là đơn vị vừa trúng thầu với thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/3/2027. Trong liên danh nhà thầu, Đèo Cả đảm nhận tỷ lệ gần 48% tổng giá trị gói thầu.

Được biết, tuyến cao tốc ở khu vực Bắc Trung Bộ nối từ Nghệ An đến Ninh Bình có 3 hầm xuyên núi gồm: hầm Tam Điệp và Thung Thi thuộc cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45, có chiều dài lần lượt là 245m và 680m. Hầm Trường Vinh thuộc cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài 450m.

Hầm Đèo Cả. Ảnh: TA

Cũng trong đầu tháng 8/2024, liên danh do Đèo Cả đứng đầu cũng đã trúng thầu gói thầu 02: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Thời gian thực hiện gói thầu là 33 tháng.

Trước khi trúng thầu gói 01 và gói thầu 02 nêu trên, Đèo Cả là đơn vị quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt cho hơn 410km đường cao tốc và quốc lộ, hơn 30km hầm đường bộ và quản lý 18 trạm thu phí BOT trên cả nước.

Tính đến thời điểm này, Đèo Cả đang quản lý vận hành tổng cộng 6 tuyến cao tốc và quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hoà, cầu Mỹ Thuận 2 cùng 11 hầm xuyên núi.

Trong đó, có 4 hầm xuyên núi lớn nhất Việt Nam là hầm Hải Vân, hầm Đèo Cả, hầm Núi Vung và hầm Cù Mông. Đây là các hầm có hệ thống thiết bị giao thông thông minh ITS và ETC hiện đại nhất cả nước.

Đèo Cả cũng là đơn vị đang lưu trữ, quản lý đồng bộ một hệ thống dữ liệu các hầm Đèo Cả, Cù Mông, Hải Vân thông qua thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu giao thông tại các trung tâm dữ liệu ITS-ME.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Mã: HHV) đã công bố, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đạt gần 814 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 32,9% và 14 % so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu của Đèo Cả có được chủ yếu đến từ hoạt động thi công xây lắp các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm và thu phí đường bộ từ hầm Đèo Cả, các tuyến đường cao tốc.

Trong đó, doanh thu xây lắp đạt 302 tỷ đồng, tăng 58,14% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thu phí đạt hơn 485 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo tài chính của Đèo Cả cho thấy, trong quý II/2024, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 813 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 342 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ kinh doanh đtaj hơn 146 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu của Đèo Cả đạt hơn 1.503 tỷ đồng, tăng 30,56% so với 6 tháng đầu năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 239 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Đèo Cả đã hoàn thành 59% kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

Chỉ tính riêng hoạt động thi công xây lắp, doanh thu đạt hơn 498 tỷ đồng, tăng 51,94% so với cùng kỳ năm 2023, đóng góp 33% vào tổng doanh thu 6 tháng đầu năm. Đây được xem như "quả ngọt" cho nửa năm nỗ lực triển khai thi công các dự án hạ tầng giao thông khắp cả nước.