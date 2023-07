Lilama 45.3 (L43): Báo lỗ gần 5 tỷ đồng quý II do vướng mắc giải ngân vốn dự án

Kết thúc quý II/2023, Lilama 45.3 (L43) ghi nhận lỗ trước thuế 4,68 tỷ đồng. L43 giải trình về kết quả kinh doanh "lao dốc" do các hợp đồng thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM vẫn đang tạm dừng thi công do thủ tục về giải ngân vốn đang vướng mắc.

Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (HNX: L43) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2023. Trong kỳ báo cáo quý II/2023, L43 ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2,17 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 322,7 nghìn đồng, giảm lần lượt 3,5% và 82,7% so với quý II/2022. Trong đó, doanh thu đến từ hoạt động xây lắp là 2,15 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán ghi nhận 3,66 tỷ đồng, tăng 59% so với quý II/2022. Hàng tồn kho bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, công cụ, dụng cụ,... là 161,87 tỷ đồng, tăng nhẹ không đáng kể so với số đầu năm. Kết quả kinh doanh quý II/2023. Nguồn: BCTC quý II/2023. Chi phí tài chính là 1,35 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 70,8% lên 1,7 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ âm 1,49 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước âm 38,1 triệu đồng. Kết quả, L43 ghi nhận tổng lợi nhuận kế toán trước thuế âm 4,68 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước âm 4,43 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, L43 ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 3 tỷ đồng giảm 72,8% so với lũy kế 6 tháng đầu năm 2022. Lợi nhuận kế toán trước thuế âm gần 10 tỷ đồng, tăng khoảng 5,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 là âm 4,5 tỷ đồng. Giải trình về kết quả kinh doanh "lao dốc", L43 cho biết, các hợp đồng thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn đang tạm dừng thi công do thủ tục pháp lý về giải ngân vốn của dự án chưa được tháo gỡ. Doanh thu tăng trưởng thấp khi trong quý II/2023, L43 chỉ ký được 1 hợp đồng xây lắp mới nhưng chưa triển khai thi công nên doanh thu sụt giảm. Trong khi đóm các khoản chi phí không giảm, đặc biệt là chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp. Tại ngày 30/6/2023, L43 ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức gần 370 tỷ đồng, giảm khoảng 10 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, trữ tiền giảm mạnh 89% còn 1,2 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của L43 tại ngày kết thúc quý II/2023 là 349,2 tỷ đồng, đi ngang so với số đầu năm. Trong đó, 100% là nợ ngắn hạn. LILAMA 69-1 (L61): Các ngân hàng siết nợ ráo riết, có thể dừng hoạt động bất cứ lúc nào 30/05/2023 17:09

