Lộ diện những "điểm nóng" quy hoạch tại Gia Lai, cán bộ cơ sở phải "làm hết việc, không làm hết giờ"

Bộ máy vận hành ổn định, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Sáng 19/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - ông Nguyễn Tự Công Hoàng đã có buổi làm việc với các xã, phường Biển Hồ, Thống Nhất và Gào, để kiểm tra tình hình hoạt động sau sáp nhập.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, các xã, phường đã dần ổn định tổ chức, vận hành bộ máy hiệu quả. Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã đã phát huy vai trò, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tại phường Thống Nhất, tốc độ tăng giá trị sản phẩm 9 tháng đầu năm 2025 đạt gần 6%. Tổng thu ngân sách đạt hơn 43 tỷ đồng, bằng 149% kế hoạch. Phường cũng được xếp loại xuất sắc theo Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, với 91,73 điểm.

Dù vậy, phường Thống Nhất kiến nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí xây dựng trụ sở HĐND - UBND mới, đầu tư các tuyến đường đã xuống cấp, đồng thời bổ sung các công trình vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Tại xã Gào, tổng thu ngân sách đạt 14,25 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch. Xã đã hoàn thành 7/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, địa phương cũng kiến nghị tỉnh sớm đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch như đường Vũ Lăng và Trần Can, đồng thời xử lý dứt điểm tình trạng chồng lấn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực Ia Pếch.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bìa phải) kiểm tra dự án Khu Chăn nuôi Đồng Hào (xã Bình Khê). Bí thư Đảng uỷ xã Bình Khê Nguyễn Văn Khánh giới thiệu quy hoạch chung của xã với Chủ tịch UBND tỉnh.

Xã Biển Hồ cũng đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp khó khăn về nhân sự ở nhiều lĩnh vực chuyên môn như y tế, công nghệ thông tin, quy hoạch xây dựng… Nhiều thủ tục hành chính còn chồng chéo giữa hệ thống cũ và mới, gây lúng túng khi xử lý hồ sơ.

Xã đề nghị tỉnh hỗ trợ bổ sung kinh phí cho các hoạt động quản lý hạ tầng, môi trường, cảnh quan đô thị và đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vận hành hiệu quả bộ máy

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương trong thời gian qua. Dù mới sáp nhập, nhưng hệ thống chính trị cơ sở đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong điều hành, góp phần giữ vững ổn định và đạt một số kết quả đáng khích lệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính với phương châm “làm hết việc, không làm hết giờ”. Đặc biệt, cần thực hiện nguyên tắc “6 rõ” trong điều hành và xử lý công việc, trong đó nhấn mạnh rõ trách nhiệm, người thực hiện và thời gian hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khảo sát khu vực dự kiến xây dựng khu công nghiệp Bình Hiệp (xã Bình Hiệp).

Ngoài ra, ông Hoàng cũng yêu cầu đẩy mạnh tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công chức cấp xã; rà soát, bổ sung nhân lực còn thiếu theo hướng “đúng người, đúng việc”.

Bình Khê và Bình Hiệp: Quy hoạch lớn, kỳ vọng bứt phá

Chiều 18/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ông Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển tại hai xã Bình Khê và Bình Hiệp. Báo cáo cho thấy, cả hai địa phương đã chủ động trong lập quy hoạch chung, định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và lâu dài.

Xã Bình Khê đang tập trung xúc tiến dự án quy hoạch chung; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại Cụm công nghiệp Cầu 16, các dự án trọng điểm, và tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Một số nhiệm vụ nổi bật như quảng bá Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc, phát triển chăn nuôi quy mô lớn và các ngành hỗ trợ trong cụm công nghiệp cũng đang được đẩy mạnh.

Lãnh đạo xã Bình Hiệp cho biết, quy hoạch chung xã Bình Hiệp được xây dựng trên 5 nguyên tắc “tuân thủ - kế thừa - loại bỏ - bổ sung - kết nối”. Trong đó, xã đề xuất xây dựng Trung tâm hành chính xã có quy mô 10ha; khu đô thị mới có quy mô 220ha; khu công nghiệp Bình Hiệp có quy mô 270ha; 2 khu công nghiệp phụ trợ đô thị sân bay có quy mô 152ha; tuyến đường kết nối Quốc lộ 19B đi xã Hòa Hội dài 7km và 02 khu logistics với tổng diện tích 150ha.

Trong thời gian tới, xã Bình Hiệp tập trung cân đối các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư, hệ thống tuyến nhánh kết nối các trục đường để đồng bộ các khu quy hoạch. Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh xem xét đưa các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Kho bãi logistics, công nghiệp phụ trợ, thương mại dịch vụ gần khu vực nút giao Cao tốc Bắc - Nam và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào Quy hoạch của tỉnh, và đăng ký thu hút đầu tư; đầu tư các tuyến đường huyết mạch kết nối liên xã, với các khu vực phát triển trọng điểm phát triển kinh tế lân cận như khu đô thị Sân bay, Khu công nghiệp Hòa Hội; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại một số vị trí qua địa bàn xã Bình Hiệp...

Sau khi nghe báo cáo của các địa phương và kiểm tra một số địa điểm thuộc quy hoạch 2 xã Bình Khê và Bình Hiệp, ông Phạm Anh Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực của các xã, nhất là trong công tác lập quy hoạch chung của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đề nghị 2 xã Bình Khê và Bình Hiệp rà soát, hoàn thành quy hoạch chung của địa phương để làm cơ sở quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đồng thời chủ động xây dựng danh mục, triển khai công tác đầu tư, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài tại địa phương. Cùng với đó, các địa phương cần chủ động đề xuất các dự án gắn với tiềm năng, thế mạnh và điều kiện thực tế của từng địa phương, đảm bảo hiệu quả, khả thi và đồng bộ.

"Tỉnh sẽ xem xét đưa một số dự án trọng điểm của các địa phương vào Quy hoạch của tỉnh; đồng thời, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm, cấp thiết để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện", ông Tuấn cho hay.

Cả ba xã, phường Biển Hồ, Gào, Thống Nhất và hai xã Bình Khê, Bình Hiệp đang đứng trước thời điểm quan trọng: hoàn thiện bộ máy sau sáp nhập, đồng thời tăng tốc phát triển theo định hướng quy hoạch mới. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, cùng tinh thần chủ động của địa phương, kỳ vọng các xã, phường sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.