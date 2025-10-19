Tháo gỡ vướng mắc, Gia Lai kích hoạt động lực tăng trưởng mới sau sáp nhập hành chính

Bộ máy tinh gọn, an sinh được đảm bảo

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương báo cáo: Sau khi sáp nhập chính quyền cấp xã, bộ máy tổ chức đã từng bước được kiện toàn, hoạt động hiệu quả hơn. Các xã, phường đã tập trung triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Theo báo cáo, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững; hệ thống chính trị được tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo. Đặc biệt, Trung tâm Phục vụ hành chính công của các địa phương hoạt động thông suốt, niêm yết công khai thủ tục hành chính, đảm bảo giải quyết hồ sơ nhanh chóng, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khảo sát khu vực dự kiến quy hoạch khu trung tâm hành chính mới xã Cửu An.

Tuy nhiên, các địa phương cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc như việc tạm dừng một số dự án do sáp nhập chính quyền 2 cấp, thiếu hướng dẫn cụ thể trong cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, hay hệ thống văn bản pháp luật chồng chéo, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, quản lý nhà nước về an toàn thông tin và an ninh mạng.

"Nghĩ sâu, làm lớn" để khai phá tiềm năng

Đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của các địa phương, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Các địa phương như An Khê, An Bình, Cửu An có nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và phát triển đô thị thương mại - dịch vụ”.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương cần chủ động, quyết liệt hành động, xây dựng các kế hoạch phát triển cụ thể, gắn với tiềm năng và điều kiện thực tiễn. Trong đó, sớm định hướng, quy hoạch và xây dựng các khu đô thị, thương mại - dịch vụ hiện đại để tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Ông Tuấn yêu cầu đẩy mạnh tiến độ các công trình hạ tầng cấp bách như giao thông kết nối, thủy lợi, chống sạt lở bờ sông, xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt… Đặc biệt là công tác giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với hiệu quả và chất lượng.

“Cần khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung để làm cơ sở phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đồng thời chủ động xây dựng danh mục đầu tư, từ nguồn ngân sách đến kêu gọi xã hội hóa”, Chủ tịch UBND tỉnh nói.

Chấn chỉnh bộ máy, tăng cường phục vụ người dân

Trong công tác điều hành, ông Tuấn yêu cầu kiện toàn bộ máy theo hướng gần dân, sát dân, giải quyết nhanh chóng, minh bạch các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Ngoài ra, cần nâng cao năng lực phục vụ của cán bộ tại Trung tâm Hành chính công; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, chủ động đề xuất các dự án đột phá phù hợp với từng địa phương. Ông Tuấn cũng yêu cầu siết chặt quản lý đất đai, xử lý nghiêm tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công; cải thiện môi trường sống, chấm dứt các điểm rác tự phát gây ô nhiễm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khảo sát vị trí đề xuất đầu tư xây dựng Đập dâng, kè Sông Ba, đường dọc sông Ba ở phường An Khê.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò của sự đoàn kết trong hệ thống chính trị, tăng cường phối hợp giữa các xã, phường lân cận vì mục tiêu chung của người dân. “Xây dựng đội ngũ cán bộ 'đúng người, đúng việc', đặt lợi ích nhân dân lên trên hết”, ông Tuấn khẳng định.



Trước buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã khảo sát thực tế một số địa điểm quy hoạch trọng điểm như khu trung tâm hành chính mới tại xã Cửu An, cụm công nghiệp ở phường An Bình, khu dân cư - dịch vụ thương mại và dự án Đập dâng, kè sông Ba tại phường An Khê. Ông cũng đến dâng hương tại các di tích lịch sử trong Quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo như An Khê Trường và An Khê Đình, những công trình đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2022.