Loạt gốc thông bonsai bị bứng trộm ở Đăk Đoa, Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo điều tra khẩn

Hàng loạt cây thông bị "bốc hơi"

Ngày 11/10, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có chỉ đạo khẩn yêu cầu UBND xã Đăk Đoa phối hợp với các đơn vị liên quan, huy động lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, đào bứng, vận chuyển cây thông trái phép xảy ra trên địa bàn.

Động thái này được đưa ra sau khi ghi nhận, tình trạng xâm hại nghiêm trọng rừng thông cổ thụ tại khu vực dự án sân golf Đăk Đoa và vùng lân cận. Theo phản ánh, nhiều cây thông có tuổi đời hàng chục năm đã bị kẻ gian ken gốc, bó bầu, chờ thời điểm thuận lợi để cưa hạ và đưa đi tiêu thụ.

cây thông cổ thụ dáng bonsai tại khu vực xã Đăk Đoa (Gia Lai) bị kẻ gian đào bứng, vận chuyển đi nơi khác.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều cây thông cổ thụ với dáng thế đẹp đã bị đào bứng, để lại những hố sâu đường kính khoảng 1 mét nằm rải rác trong rừng. Nhiều cây khác bị khoanh gốc, nhựa ứa ra trắng xóa, dấu hiệu cho thấy chúng đang trong quá trình bị hủy hoại dần trước khi bị cưa hạ.

Gốc thông bonsai có tuổi đời hàng chục năm.

Người dân địa phương cho biết, những cây thông này khi đưa ra thị trường có thể được bán với giá hàng chục triệu đồng mỗi cây, khiến chúng trở thành mục tiêu của các đối tượng khai thác trái phép.

Siết chặt kiểm soát, xử lý nghiêm minh

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại rừng thông. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm bố trí lực lượng tuần tra hàng ngày, bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng thông Đăk Đoa.



Rừng thông bonsai ở Gia Lai bị xâm hại.

Khu rừng thông Đăk Đoa lâu nay được ví như “lá phổi xanh” và là điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ, không gian thoáng đãng và hệ sinh thái đa dạng. Việc để xảy ra tình trạng xâm hại rừng kéo dài không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên mà còn ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và tiềm năng du lịch của địa phương.

Trước tình trạng xâm hại rừng diễn ra nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xử lý dứt điểm, không để tài nguyên rừng tiếp tục bị “rút ruột”.

Chính quyền tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không bao che, dung túng cho bất kỳ hành vi xâm phạm tài nguyên rừng, đồng thời kêu gọi người dân cùng tham gia bảo vệ rừng, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp.